Conductora sorteo Lotería Nacional será interrogada este viernes

Adriana Peguero

Santo Domingo, RD

La presentadora de la Lotería Nacional Valentina Rosario Cruz, implicada en el fraude ocurrido en el sorteo de la institución del 1 de mayo, será interrogada por primera vez por autoridades del Ministerio Público el próximo viernes.

La interpelación está pautada para la 1:00 de la tarde de ese día, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas este miércoles por su representante legal, Frank Reinaldo Fermín Ramírez.

Esto, a pesar de que la conductora ya ha acudido en varias ocasiones a la Procuraduría General de la República, aunque Fermín Ramírez mantiene la posición de que esta no ha sido interrogada, ya que asegura que él debe estar presente durante ese proceso, algo que dice no ha ocurrido.

“Es que la Procuraduría ni ningún Ministerio Público puede interrogar a ningún investigado sin la presencia de un abogado, o sea si yo no estoy, no la pueden interrogar”, le dijo el abogado a miembros de la prensa, añadiendo que solo se presentó a ese lugar a indagar sobre la fecha del interrogatorio.

De igual manera volvió a asegurar que no escuchó lo que expresó el también investigado Miguel Mejía, el no vidente que participó de manera directa en el fraude, quien aseveró durante una entrevista que no le pasó el bolo ganador del certamen a Rosario Cruz.

Sin declaraciones

Nuevamente el abogado evitó dar declaraciones en nombre de su cliente, quien en repetidas ocasiones ha evitado hablar con la prensa sobre su posible participación en el caso del sorteo del 1 de mayo.

El caso

El fraude se produjo en el sorteo del 1 de mayo, cuando se estaba por conocer la quiniela ganadora en el primer globo.

En ese momento Mejía introdujo su mano derecha y simuló que había extraído el bolo ganador. Posteriormente hace el ademán de pasarle el bolo a Rosario Cruz, quien lo muestra a las cámaras, ya que lo sostenía entre sus dedos meñique y anular.