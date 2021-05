Gobierno admite contrato con Pfizer fue negociado en “condición de desigualdad”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, admitió este martes que el Gobierno suscribió el contrato con la farmacéutica Pfizer en “condición de desigualdad”, a fin de adquirir su vacuna.

Sin embargo, Peralta aseguró que esta situación no es particular de la República Dominicana, sino de todos los países que no producen las inoculaciones anti-COVID.

“Es cierto que ese contrato, y todos los de las vacunas de todos los países que no son proveedores, han sido suscritos en condición de desigualdad”, afirmó el funcionario durante la rueda de prensa donde se discutió las interioridades del referido acuerdo.

Peralta añadió que el país tuvo que aceptar las condiciones impuestas por todas las compañías con las que negociaron, ya que esta era la única manera que vieron posible para abastecerse con este insumo en medio de la pandemia del coronavirus.

El contrato en cuestión es una ampliación del pliego de condición de compra que había sido anunciado anteriormente, que efectivamente remplaza este último, y que tiene un valor de casi 120 millones de dólares por unas 9,999,990 dosis.

Durante la rueda de prensa el consultor jurídico también aclaró que es desde este día que comienza el contrato con Pfizer, no desde el conocimiento del pacto inicial.

Sobre esto, explicó que ahora es que comienza el proceso de pago del monto fijado en lo acordado por el Gobierno, así como las obligaciones de envío de vacunas por parte de la farmacéutica.

Inversión

También en ese acto el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que el Estado dominicano ha pagado alrededor de RD$ 12,360 millones por las dosis de vacuna que llegaron al país.

En total son 4 millones 409 mil inoculaciones que el país recibió de los distintos acuerdos con el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los desarrolladores chinos Sinovac y por la compra de la vacuna india Covishield.