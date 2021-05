Abogado de presentadora implicada en fraude de Lotería dice que no ha sido interrogada

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El abogado de la presentadora de la Lotería Nacional, Valentina Rosario Cruz, afirmó que su cliente todavía no ha sido interrogada de manera formal por las autoridades del Ministerio Público en torno al supuesto fraude ocurrido en esa institución con el sorteo del pasado primero de mayo.

“Cuando la requieran ella estará aquí… no hay nada todavía, hoy vine a ver si tenían fecha, pero no tenían”, expresó a miembros de la prensa el abogado Reinaldo Fermín Ramírez, mientras salía de la Procuraduría General de la República (PGR).

Similarmente, Fermín Ramírez aseguró que Valentina está tranquila, contando con el apoyo familiar que necesita, agregando que está dispuesta a cooperar con las autoridades y “decir la verdad”.

Al ser preguntado si las declaraciones realizadas por el no vidente vinculado con el fraude, en las que aseguró que no le pasó el bolo ganador del certamen a la conductora, no afectaría a la joven, el abogado dijo no estar consciente de las mismas.

De igual modo, indica que Valentina, quien actualmente está suspendida de sus labores en la Lotería Nacional, no se ha pronunciado sobre el tema debido a que ofrecerán declaraciones “oportunamente“.

Lo que dijo el no vidente

El implicado Miguel Mejía, interrogado fraude de la Lotería Nacional por las autoridades, admitió el pasado lunes que no pasó el bolo a Valentina y dijo que le ofrecieron 800 mil pesos por participar en el entramado.

“Fui víctima de un engaño por querer confiar en algunos seres humanos”, manifestó durante su entrevista en el programa Zol de la Mañana.

Silencio

A pesar de que su abogado asegura que no ha sido interpelada Valentina Rosario Cruz, quien tiene más de 15 años trabajando en la referida institución, ya ha estado presente en la PGR en por lo menos dos ocasiones, y en ninguna se ha pronunciado sobre el fraude.

El caso

El fraude se produjo en el sorteo del 1 de mayo, cuando se estaba por conocer la quiniela ganadora en el primer globo.

En ese momento Mejía introdujo su mano derecha y simuló que había extraído el bolo ganador. Posteriormente hace el ademán de pasarle el bolo a Rosario Cruz, quien lo muestra a las cámaras, ya que lo sostenía entre sus dedos meñique y anular.