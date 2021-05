Rumores y mitos sobre la vacunación

Doris Pantaleón

Contrario a algunos rumores o creencias populares, la vacuna contra el Covid-19 no hace que los síntomas aparezcan en una persona asintomática; puede colocarse 14 días después de haber superado el virus, sin necesidad de esperar tres meses; una bebida alcohólica moderada no está contraindicada durante las primeras 72 horas después de vacunarse y la vacuna no interviene en el genoma humano.

Esas son parte de las curiosidades e inquietudes que manifiestan con frecuencia personas de diferentes edades en el país sobre la vacuna contra el Covid-19 que se aplica a los mayores de 18 años, a las cuales el doctor José Brea del Castillo, pediatra-infectólogo y experto en vacuna respondió a través de la “Cita con el Covid” transmitida anoche por listindiario. com, bajo la conducción de su director Miguel Franjul y la periodista Doris Pantaleón.

El especialista aclaró además que tener las dos dosis de vacuna contra el Covid-19 no significa que la persona está libre de infectarse del virus si descuida las medidas preventivas de uso de mascarilla, distanciamiento e higiene, aunque sí está comprobado, dijo que le disminuye el riesgo de complicarse, necesitar hospitalizarse, ir a UCI o tener que conectarse a respiradores.

También dejó muy claro el doctor Brea del Catillo que las personas que sufren de alergias pueden vacunarse contra el Covid-19 sin ningún problema, y que solamente se limita en aquellas personas que han hecho reacciones alérgicas fuertes a vacunas que se hayan colocado anteriormente contra otras enfermedades, o a la primera dosis de la contra el coronavirus.

Dijo que las recomendaciones de no ingerir alcohol durante tres días después de vacunarse es con el propósito de medir cualquier efecto, pero no significa que si la persona lo hace con moderación y responsabilidad, la vacuna le pueda hacer daño.

Además que las personas esperen los 14 días de cuarentena para ponerse la vacuna de Covid o cualquier otra enfermedad. Explicó que oficialmente se recomienda tres meses porque se tiene protección por ese tiempo, pero no porque vaya a tener complicaciones.

Señaló que las lactantes también se pueden vacunar y que la vacuna no esteriliza a la mujer.

Más variables

Dijo que mientras más rápido las personas se vacunen con sus dos dosis, más rápido el país podrá controlar el virus, porque mientras menos personas se vacunan con más facilidad surgen nuevas variables. Explicó que hay diferentes criterios del tiempo en que debe colocarse la segunda dosis dependiendo del tipo de vacunas aplicado, pero que la de Sinovac que se aplica en el país, los estudios indican que debe ser de 28 a 30 días. No obstante, señaló que si una persona no puede ir al centro de vacunación en esa fecha específica puede colocársela días después sin ningún inconveniente, aunque no se sabe aún lo que implica desde el punto de vista inmunológico.

El presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología explicó que la vacuna que se aplica masivamente en el país, la de la empresa china Sinovac, es una de las que menos efectos secundarios ocasiona, pero que se estima que el 8% a 10% de los vacunados podría presentar manifestaciones ligeras de dolor en la zona del brazo donde se le colocó, dolor de cabeza, fatiga, que pueden durar durante las 36 a 48 horas. Dijo que en el país las autoridades están trabajando en un estudio y la vigilancia de las diferentes reacciones que puedan surgir, y que si una persona después de vacunado presenta síntomas no leves después de dicho plazo debe reportarlo llamando a la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Dijo que las personas con dos dosis de la vacuna pueden desarrollar el virus porque ninguna vacuna protege en un 100%, por lo que puede infectarse, fruto del relajamiento de las medidas preventivas, pero que lo importante es que las personas sepan que pueden evitar complicaciones en caso de infectarse.

El doctor Brea del Castillo recordó que a nadie le inyectan un virus vivo, por lo que si después de vacunado se infecta, no es fruto de la vacuna que recibió, sino que anteriormente ya tenía el virus y que en caso de la de Sinovac es el virus inactivado.

Lo que preocupa

El especialista dijo que actualmente lo que más preocupa es la desconfianza en la vacuna, lo que atribuye a desinformación o mala información que se recoge mayormente en las redes sociales.

Aconsejó a las personas que busquen información con base en evidencia científica.

CONDICIONES

Asíntomático.

Un asintomático no desarrolla síntomas porque se vacune contra el Covid-19.

Los niños.

