Diputados opositores critican extender estado emergencia y urgencia para contrato Pfizer

Voceros de los bloques de diputados opositores criticaron el nuevo pedido del Poder Ejecutivo para extender por 45 días más el estado de emergencia en República Dominicana.

No obstante, tanto Gustavo Sánchez como Máximo Castro, voceros de los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) en la Cámara de Diputados, dejaron entrever que no votarán en contra de este nuevo pedido.

Sánchez, de su lado, dijo estar “harto” del toque de queda y que es una especie de “mensajero” de la población que está cansada del toque de queda y dijo que el nuevo pedido es una excusa del gobierno.

“Yo siento que hay que buscar otro pretexto del por qué el estado de emergencia. El estado de emergencia autoriza al gobierno a hacer compras fuera de la ley de compras y contrataciones públicas. El estado de emergencia tiene otro recoveco que no sea solo el toque de queda. ¿Por qué de nuevo un estado de emergencia?”, cuestionó el vocero del PLD.

Más allá de mostrarse descontento por la continuidad de la medida, dijo que tanto él como su bloque “vamos a votar para que no sea un pretexto”.

Mientras que Máximo Castro, dijo que han “pagado caro” haber sido “responsables y coherentes” con las solicitudes del estado de emergencia.

“Nosotros nunca hemos sido obstáculo, pero hemos pagado caro por eso, por ser responsable, por ser coherentes, porque cada vez que han pedido se lo hemos apoyado”, comentó.

Pfizer

En otro orden, Gustavo Sánchez dijo que la convocatoria extraordinaria del pleno de los diputados para este lunes es algo que “nunca se había visto”.

“Hoy el gobierno pretende, en una sesión que nunca había visto en el tiempo que tenga acá, que el Congreso Nacional sea convocado un lunes, para conocer una adenda para aprobarle un contrato adicional a la Pfizer… Nosotros modificamos la ley, le hicimos el contrato a la Pfizer y la Pfizer no ha enviado la primera vacuna a República Dominicana”, criticó.

En ese sentido, dijo que la vicepresidente les vendió un cuento, cuando dijo que la aprobación de este nuevo contrato era necesaria para que llegaran las vacunas de la farmacéutica Pfizer.

“La vicepresidenta que me haga un cuento de blanca nieves y los siete enanitos, es imposible pensar que el contrato no lo dice. El contrato dice que en marzo la Pfizer tenía que comenzar a enviar las vacunas. Cuando yo veo a la vicepresidente tratando de justificar lo injustificable me doy cuenta que no, por favor, si no es por el gobierno de los chinos, los dominicanos no se hubieran vacunado”, arremetió Sánchez.

Sobre el nuevo contrato de Pfizer, a través del cual el gobierno pretende comprar más de dos millones de vacunas más, el vocero del PLD en la Cámara de Diputados dijo que convencerá a su bloque para votar en contra de este.