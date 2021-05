Los caballos de abinader: educación, salud y turismo

Ángel Lockward

Santo Domingo, RD

Nadie discute que la Administración Abinader recibió al país en condiciones muy dificultosas en todas las áreas, especialmente por causa de la Pandemia que paralizó al país por un año: Los últimos seis meses de Danilo y los primeros seis suyos.

Colapsados los ingresos y obligado a continuar subsidiando a familias pobres que “temporalmente” se quedaron sin empleos, resolvió el tema del déficit creado con una emisión de bonos que a nadie se le ocurrió discutir, inmediatamente juró el cargo; hubo de repetirla, tan temprano como en enero pasado, para cubrir el faltante de este año: Eso le ha dado estabilidad a la tasa de cambio y a los compromisos de pago.

Siendo la crisis de carácter general había no obstante tres sectores particularmente sensibles: Salud, Educación y Turismo: En los últimos dos el anterior Gobierno no dejó nada previsto. Luís aparece bien ponderado por la ciudadanía en el manejo de la Pandemia, particularmente en el programa de vacunación, empero Salud no ha salido de una crisis gerencial recurrente con renuncias de viceministros, de directores de programas y, la destitución fulminante de un Ministro.

El primer gran problema del Ministerio de Educación parecía ser el inicio de la docencia que, presencial, el año pasado era impensable: Se imponía por las circunstancias innovar con algo que nunca se había hecho acá y que funcionaba en muy pocos países en el mundo y, en ninguno, bajo circunstancia de Pandemia. La otra dificultad surgía de la carencia de personal entrenado y de disponibilidad de equipos.

Aunque, tal vez el peor, era el enfrentamiento de los directores regionales y departamentales –designados irregularmente por cinco años– en ocasión de las primarias presidenciales del PLD, con las nuevas autoridades: Este problema se solucionó judicialmente, sin ningún ruido.

Llamar a licitación cuando hay en juego miles de millones de pesos siempre produce eco, aunque nadie levante la voz; sin embargo, diseñado el programa para el año escolar se llamó a licitación para los equipos con escarceos mínimos y se dio inicio a las labores que, hoy, toda la comunidad nacional e internacional, saludan como exitosa.

Desde luego que el nuevo esquema requería de equipos que no se pueden ir a comprar al mercado de la avenida San Martín: Dos millones de tabletas y computadoras personales, entre otros equipos, sin incluir los programas, requiere de especificaciones técnicas particulares y de tiempo para ensamblaje: Esas compras deben constituir la piedra angular para reducir la brecha digital en los niños pobres de las escuelas públicas y el resto.

Grata y extrañamente la licitación abierta no produjo impugnaciones y, los equipos adquiridos a través del PNUD, excepto un reparo del Colegio de Abogados, tampoco de estos últimos ya llegaron más de 700 mil aparatos: El reto ahora es colocarle los programas y ponerlos a disposiciones de los estudiantes antes de que finalice el año escolar, tarea titánica para la que van muy justos de tiempo.

Ese Ministerio confrontado a tareas colosales obviamente vive una vorágine sin tregua, pues no bien apertura las clases en algunos municipios, la desesperación de los padres con los niños en casa que genera problemas de trabajo y psicológicos terribles, le fuerza a ampliar la cantidad de centros con enseñanza presencial muchos de los cuales no están en condiciones físicas para la docencia: Desde luego, que por otra parte más de dos mil escuelas carecen de posibilidades de conectividad con las prestadores que operan en el país.

Finalmente, el Ministerio debe considerar además de los intereses públicos, el interés particular pues garantizar la igualdad no implica vulnerar derechos que se afectan cuando la igualdad se mide a tabla rasa: Ninguna nación quiere la igualdad de la pobreza, proeza del comunismo que sólo reparte pobreza y, en este sentido, es difícil entender que haya mejores condiciones de salud en una escuela municipal, que en un colegio de clase media o alta, estos centros privados deben autorizarse aunque estuvo bien que el Ministerio les haya hecho comprender que están sujetos a la autoridad: Ojalá hiciera lo mismo con las tarifas.

Turismo principal fuente de empleos directos e indirectos –y junto con las remesas la mayor fuente de divisas– sin lugar a dudas que ha estado activo en la promoción y en el inicio de proyectos empero aún hay que darle unos meses a los fines de que el país complete la vacunación y se pueda vender como un destino libre de Covic 19 o cuando menos, con su gente vacunada: La Vacuna es un imperativo nacional, no una opción particular.