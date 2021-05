Se entera de que su madre falleció de Covid 10 horas después, porque no la llamaron del centro donde estaba ingresada

Santo Domingo, RD

Una mujer acudió este jueves a la unidad de coronavirus del hospital Francisco Moscoso Puello para conocer del estado de salud su madre, de 80 años, que estaba ingresada, pero fue sorprendida con la noticia de su fallecimiento.

La señora, solo identificada con el apellido D"Oleo estaba ingresada en el centro médico desde hace once días y murió a las 10 de la noche del jueves, según indicó su hija en medio de llantos.

Con pesar se cuestionó sobre los motivos que le causaron muerte a su madre, ya que ayer supuestamente estaba “bien” y le pidió que le llevara frutas.

Se mostró sorpendida cuando la mañana de este jueves acudió al centro de salud a llevarle las frutas,y la recibieron con la noticia de que había fallecido a las 10:00 de la noche del día antes. Se queja de que se enteró de lo ocurrido 10 horas después porque, como de costumbre fue a visitar a su pariente, pero no porque del centro llamaran a los familiares para comunicarle lo ocurrido.

“Mi vieja estaba bien ayer y hasta me pidió frutas; murió anoche como a las 10:00 y no nos lo dijeron, vine ahora y ahí fue que me lo dijeron”, expresó la joven llorando desconsolada.

Al día de hoy, el 53 por ciento de las camas de Cuidados Intensivos (UCI) habilitadas para pacientes con Covid están ocupados en el hospital, así como el 43% de los ventiladores.