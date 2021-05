La Policía atrapó a “La Culebra”, el violador de SDO

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El vocero de la Policía Na­cional, Miguel Balbuena, informó que fue detenido este miércoles el hombre acusado de atemorizar a mujeres del municipio Santo Domingo Oeste, donde según denuncias habría violado a por lo menos nueve féminas.

El detenido fue iden­tificado como de Raúl Castro Jiménez (La Cule­bra), de 33 años de edad, quien fue apresado a la altura del kilómetro 22 de la autopista Duarte.

Las autoridades des­cartaron que se trate de un “violador en serie” e informaron que darán otros detalles sobre el ca­so “más adelante”.

Listín Diario denunció que un violador mantiene atemorizadas a mujeres residentes en Bayona, Las Palmas y Las Caobas del municipio Santo Domin­go Oeste, donde según las denuncias ha abusa­do sexualmente de por lo menos nueve féminas.

El individuo, según un vídeo captado por una cá­mara de seguridad, usa un suéter de mangas lar­gas color negro con ca­pucha y mascarilla pa­ra evitar ser reconocido, además de utilizar guan­tes para no dejar sus hue­llas.

Atacada

Una mujer de 51 años abusada sexualmente por el hombre el pasado 4 de mayo, reveló que se des­pertó asustada cerca de las 3:00 de la madrugada al ver a un hombre frente a ella que le puso un cu­chillo en la garganta y le dijo que entregara el di­nero que tenía guardado.

Cuenta que aterrada le res­pondió que apenas tenía 200 pesos en una cartera, que podía tomarlos, pero que no le hiciera daño.

“Él tipo comenzó a buscar dinero por todos lados y no encontraba, y me decía que dónde tenía el clavo (dine­ro que la gente reserva pa­ra cuando se presente una necesidad). Luego encontró un dinero que yo tenía en una gaveta, me quitó el te­léfono y me violó”, detalló.

El vídeo

El video que circula del vio­lador fue realizado cuando salía de la casa donde su­puestamente abusó de una adolescente, a quien golpeó porque se resistió.

El primer caso de violación sexual fue a una venezola­na hace tres meses, pero no le hicieron caso y cuentan las afectadas que solo hasta que la Policía juntó a varias pudo determinar la magni­tud del caso.

VÍCTIMAS

Denuncias.

Las mujeres que denunciaron haber sido atacadas por el violador de Santo Domingo Oeste viven solas en segundas o terceras plantas de sus viviendas.

Casos.

Citaron los casos de una mujer que fue abusada sexualmente en presencia de su hijo menor de edad, una venezolana que no le prestaron atención por ser la primera víctima y el de una adolescente a quien el agresor golpeó porque se resistió a la violación