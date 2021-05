Se cumple paro médicos a los afiliados de Mapfre; advierten podrían paralizar otra ARS

Santo Domingo, RD

El Colegio Médico Dominicano (CMD) y las Sociedades Médicas Especializadas informaron que se cumple en un 100% el paro de servicio médico a los afiliados de la ARS Mapfre, en demanda de la corrección de los tarifarios, códigos, glosas y recetas.

El doctor Justo Nicasio, presidente de las Sociedades Médicas Especializadas, dijo que la mayoría sociedades medidas especializadas han dado su apoyo irrestricto al paro que se extenderá por siete días.

“Los médicos no están prestando el servicio de consulta a esta ARS en un 100%. ..Estamos cansados de tantos abusos y violaciones en contra de los medidos y la salud del pueblo por parte de las ARS y el Consejo Nacional de la Seguridad Social” dijo el galeno en una rueda de prensa junto a Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano y otros representantes de ambos gremios de la salud

Reacción a la Finjus

El doctor Nicasio dijo que no no le extraña que la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), salga en defensa de los empresarios. “No nos extraña que una institución como Finjus salga a la defensa de los empresarios. Lo que si nos extraña es por qué Finjus en tantos años de violaciones a la Ley de Seguridad Social no haya salido a la defensa del pueblo y los obreros de la salud que somos los médicos”.

Se preguntó por qué esa institución no ha salido en defensa de una pensión digna, y por qué no sale en defensa de los usuarios del sistema que a diario se les vulneran sus derechos en favor de los empresarios.

Advirtió que si no hay respuesta a la demanda de los médicos, la lucha se va a profundizar y otras ARS serán paralizadas por un tiempo mayor.