Leonel dice en un gobierno de FP “la guerra será sin cuartel contra el narcotráfico y el crimen organizado"

Redacción Digital

Villa Altagracia, RD.

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, reflexionó sobre hechos lamentables acontecidos en el municipio de Villa Altagracia, asegurando que de ser su partido que lidere en el Gobierno “la guerra será sin cuartel contra el narcotráfico y el crimen organizado".

Esto, haciendo alusión al caso donde falleció una pareja de pastores evangélicos, además al hallazgo del cadáver de un hombre que quince días antes había sido reportado como secuestrado, y presume que por grupos vinculados al narcotráfico.

"Hechos como este no pueden repetirse jamás en Villa Altagracia... casos que hacen sentir insegura y asustada a su gente no pueden, seguir sucediendo, por eso en un gobierno de la Fuerza del Pueblo la guerra es sin cuartel contra el narcotráfico y el crimen organizado", enfatizó Leonel Fernández.

Las declaraciones fueron emitidas en el acto de juramentación a un grupo de dirigentes de ese partido, en la provincia de Villa Altagracia.

Fernández tambien señaló que en los partidos políticos es importante el liderazgo nacional, sin embargo, "lo que garantiza el crecimiento es el liderazgo local de calidad, en la medida que se puede multiplicar el liderazgo local, en esa misma medida crecerá nuestro partido”

En Villa Altagracia se juramentaron ex miembros del Partido de la Liberación Dominicana, la ex candidata a diputada y ex coordinadora de la Mujer, Lissette Arciniega, el ex candidato a alcalde Eddy Reyes; también se integraron a la Fuerza del Pueblo dos presidentes de Comité Intermedio y 125 presidentes de Comité de Base.

De grupos profesionales y sociales se juramentó el presidente de la Asociación de Comerciantes, Francisco Acevedo, el ex presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de Villa Altagracia, Lino de los Santos; además la presidenta del club Escuestre Julissa Suriel, como también aproximadamente tres decenas de maestros y maestras.