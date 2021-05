Caso Coral: Este es el interrogatorio íntegro realizado por la PGR al mayor Girón Jiménez

Santo Domingo, RD

Este es el interrogatorio íntegro que le realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) a Raúl Girón Jiménez, uno de los imputados en el caso Coral y quien admitió ser parte de un entramado de corrupción dirigido por altos mandos militares.

ACTA DE INTERROGATORIO

1. ¿Cuál es su nombre y cuáles son sus generales de ley?

Raúl Alejandro Girón Jiménez: dominicano, mayor de edad, casado (entre otros datos personales que se omiten por respeto a la privacidad del ciudadano).

Raúl Alejandro Girón Jiménez, quienes les hablan Wilson Camacho, Titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y Yeni Berenice Reynoso, Directora General de Persecución Ministerio Público, vamos a interrogarlo en calidad de imputado, en el proceso que el Ministerio Público abrió en su contra con relación, a posibles actos de corrupción como la estafa contra el Estado, Coalición de Funcionarios y lavado de activos, provenientes de actos de corrupción. Usted como investigado tiene derecho a un abogado, si no tiene recursos para pagarlo, el Estado le asignará un defensor técnico de oficio, a no declarar nada en su contra sin que su silencio sea sinónimo de culpabilidad, a que se le respete su dignidad e integridad física; esos derechos se los garantiza a usted en la Constitución Dominicana, los tratados internacionales sobre derechos fundamentales que el país ha firmado y han sido ratificados por el Congreso Nacional, así como por el Código Procesal Penal.

2. ¿Usted entendió lo que acabamos de leerle? Sí.

3. ¿Quién es su abogado?

Dr. Geraldo Polonia Beliard, abogado de los tribunales de la República, matriculado en el Colegio de Abogados (entre otros datos personales del abogado que se omitirán por respeto a su privacidad). Prefiero que las notificaciones se hagan en mi casa.

4. ¿Usted está en disposición de declarar? Sí magistrados, claro estoy en disposición.

5. ¿Cuál es su nivel académico?

Soy profesional, ingeniero informática, me gradué en el 2006, por allá en la Universidad Tecnológica de Santiago, recinto Máximo Gómez.

6. ¿Usted pertenece a algún organismo de seguridad del Estado?

Claro, yo soy mayor del Ejército Nacional, ingresé al Ejército entiendo que por marzo del 2001, entré con el rango de raso.

7. ¿Quién lo recomendó para ingresar al Ejército Nacional?

Mi padre, el Dr. Vicente Girón de la Cruz.

8. ¿Usted ha desempeñado funciones dentro del Ejército Nacional?

Cuando ingresé en el 2001, mis primeras funciones fueron en Politur, nunca he salido, pero sí he realizado trabajos ocasionales para el Ejército Nacional, como en elecciones y en todo aquello que el Ejército disponga.

9. Nárrenos de manera cronológica las funciones que usted ha desempeñado en Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR)

Yo he estado o en Gestión Humana, siempre es fungí como asistente del encargado de nómina, hasta que llegó el general Torres Robiou y nos designó como Encargado de Nómina, luego en el 2017, si mal no recuerdo él me designa como Director de Informática y Tecnología y en adición a mi funciones o de forma interina era Subdirector de Sueldo; el Subdirector de Sueldo prepara el movimiento en la Contraloría General de la República, que le entrega, el Director de Recursos Humanos, luego que este los trabaja con el señor Director, de igual forma, los que le ordena el Director Financiero, en este caso el señor Rafael Núñez de Aza, ya que son las tres personas que pueden ordenar ingresos a nóminas.

10. ¿Usted tenía alguna otra función en CESTUR?

Sí magistrados, pero no formal, esa función consistía en recolectar un dinero de un personal que cobraba en nómina, y por igual se hacía con los viáticos y supuestos gastos de inteligencia y raciones alimenticias. Ustedes no tienen que creer en mí, sino en todos los datos que ustedes mismos ocuparon en los allanamientos que me hicieron, y en las galerías de fotos de mis teléfonos también están esas evidencias, cuando yo hacía el cuadre final, entonces ahí tomaba fotos y lo guardaba como una forma de estar organizado.

11. ¿A cuántos ascendía en promedio mensual lo que usted recolectaba en CESTUR?

Ese monto era variante, porque por ejemplo no todos los meses se repetían los mismos viáticos y la nómina tampoco permanecía igual, ya los montos de las raciones e inteligencia sí son montos más fijos. El promedio era un aproximado de tres millones por nómina (RDS 3,000 000.00), pero debo decir que a quienes iban al banco se le daba algo, se le daba su cuota; por viático en promedio eran dos millones de pesos (RDS 2,000 000), también se le daba a las personas que iban al banco; por Inteligencia el monto promedio de quinientos mil pesos (RDS, 5000,000.00) que se te entregaba en efectivo al general Juan Carlos Torres Robiou, debo decirles que podía ser mucho menor un mes o mucho mayor otro, pero en promedio anual eran aproximadamente quinientos mil pesos mensual (RDS 500,000.00) los de las raciones alimenticias eran aproximadamente cuatro millones trescientos mil y pico de pesos al mes.

12. ¿A cuántos ascendía en promedio mensual lo que ustedes recolectaba en CESTUR?

Lo que se recolectaba por estos conceptos ascendían en promedio a seis millones y pico o siete millones al mes.

13. ¿Cómo se distribuía el dinero que se recolectaba en CESTUR?

Yo tengo un fichero en mi teléfono, que es un Iphone 8, blanco, activado con Altice, ese fichero está en la galería de imagen de mi teléfono, en febrero del 2021, recuerdo que le dimos a ABC, es decir al mayor general Adán Benoni Cáceres, esta con el codinome ABC, se le dieron doscientos treinta y cuatro mil pesos (RS234,000.00), por ejemplo al ex subjefe de la Policía Nacional. Neybi Pérez Sanchez, se le dieron cien mil pesos (RDS 100.000.00), a Rafael Núñez de Aza, en distintas partidas se le entregaron en el mes de febrero del dos mil veintiuno (2021), una partida trescientos ocho mil seiscientos (RDS 308,600.00); una de ciento un mil pesos (RDS 101.000,00), una de cincuenta y ocho mil novecientos (RDS 58,000.00), otra de setenta y nueve mil quinientos (RDS79,500.00), otra de doscientos mil (RDS200,000) y la última de cientos noventa mil (RDS 190,000.00), eso da novecientos cuarenta o novecientos cincuenta mil pesos. A Núñez le entregaba yo mismo, pero solo lo de nómina, lo de combustible, inteligencia y raciones, no se lo entregaba yo, porque yo ahí, como parte del grupito.

14. ¿Usted cuántos recibía de CESTUR?

En febrero del dos mil veintiuno (2021), por ejemplo, yo recibí quinientos dos mil doscientos treinta (RDS 502.230.00), de los cuales repartía una parte y me quedaba con otra, yo la repartía a personas de abajo.

15. ¿Cuándo inició este esquema que usted describe?

Comenzó desde el coronel Elvis Alberto Muñoz Peralta quien llegó a lo que entonces era POLITUR, con el señor Rafael Núñez del Aza. Por si ustedes no lo sabían, Elvis Alberto Muñoz está en la actualidad como Director Financiero del CUSEP. Debo decir que yo iba a ser el financiera del CUSEP recomendado por Núñez de Aza, pero quería que yo le sacara un millón mensual y eso no se cuadró bien y él recomendó a Muñoz.

16. ¿Cómo operaba las distribuciones del área de combustible, inteligencia y raciones?

Eso operaba en un esquema similar, pero traigan a quienes se encargaban que pueden dar más detalles que yo.

17. ¿Cómo se hacía efectivo el dinero del entramado criminal?

Por ejemplo, policías militares aparecían en la nómina de CESTUR, cobrando en promedio, entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, entonces ellos cobraban por nómina, normal, ellos recibían entre cinco y 10 mil pesos, en promedio, es decir eso se quedaba en la calle, la diferencia regresaba a mis manos porque mis muchachos lo depositaban en mi cuentas, también se depositaban en la nóminas de ellos, a partir de ahí yo lo sacaba y lo sacaba y lo entregaba en efectivo, a veces yo hacía cheques, también a nombre de mis muchachos, me refiero a José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario, entre otras personas. La mayoría de las veces yo lo recibía en efectivo, lo retiraba y lo entregaba en efectivo. Siempre el dinero lo entregaba en una oficina que Núñez tiene en su casa de Colinas del Oeste, o en su propia habitación de esa casa. Yo hacía esto, por varios bancos.

18. ¿Usted tiene el listado de las personas que figuran en las nóminas con el objetivo de distraer los fondos del Patrimonio Público?

Están la base de dato, que está en los servidores de la Casa de Colinas, que ustedes allanaron el día de ayer.

19. ¿Usted tiene otras evidencias de manejo fraudulentos en CESTUR?

En mi teléfono, que es un Iphone 8, blanco, activado con Altice, en la galería de fotos podrán encontrar varias fotos que evidencian que el general Robiu en enero del año dos mil veinte (2020), me dijo que fuera a su casa donde él vivía, que su esposa me iba a entregar dos millones de pesos en el Regata Residense, del sector Renacimiento, una vez la esposa del general Greby Cuello. El general me dijo que fuera donde ella, que me daría las instrucciones y efectivamente ella me entregó dos millones de pesos (RDS 2.000.000.00) en efectivo y me ordenó comprar un cheque de administración a nombre de Evento Azur, eso fue para pagar una actividad del Ministerio Administrativo de la Presidencia, ese cheque yo se lo entregué en recepción de esa empresa, es decir Evento Azur y ellos me entregaron un recibo por un valor de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho dólares (RD$54,448.00), si ustedes analizan esas evidencias verán las diferencias entre el cheque y el recibo.

20. ¿Cuál el esquema que la organización criminal de la que usted formaba parte utilizaba para lavar el dinero?

Además de lo que les he dicho, en el caso del general Torres Robiou, solo puedo decir que Núñez de Aza le lavaba a través de diferentes modalidades, entre ellas la Pastora Rossy Guzmán, por ejemplo puedo decirles que todas las empresas de Rossy son para lavar dinero, como por ejemplo Unico Real State. Investiguen esas empresas, son todas de lavado de activos, por ejemplo Rossy Guzmán, figura como propietaria de un apartamento que está ubicado en Balcones del Atlántico, Las Terrenas (Samaná), ese apartamento aparece con un supuesto préstamo que yo le hice a Rossy, pero todo eso es falso e incluso ellos en medio de que ellos sabían de la investigación comenzamos a alterar, transferir y disfrazar cosas. Por ejemplo una supuesta acta de asamblea del veintiuno (21) diciembre del veinte (2020), donde se trata de pasarle ese apartamento como un supuesto pago a mi padre Vicente Girón de la Cruz, quien vive en Estados Unidos, pero eso es mentira, mi padre nunca ha visto a la pastora Rossy. Núñez de Aza le lavaba al mayor General Adán Cáceres, las casas, a través de empresas y terceras personas. Las casas de Colina, del reportaje de Nuria son todas del mayor general Adán Cáceres, esas salieron de estos esquemas que le estoy explicando, pero figuran a nombre de varios generales como Feliz Pérez, Elvis Félix Pérez, Franklin Mata Flores y Boanerges Reyes Batista, todo eso lo planificamos en la casa de Núñez que es el real cerebro financiero del grupo. Les reitero que también se hacía el lavado en las empresas de Núñez de Aza y la que estaban a nombre de la pastora Rossy Guzmán, pero si ustedes la allanaron verán como ella vive y como realmente es fácil establecer que todos sus movimientos son propios del lavado de dinero, todas empresas y propiedades excepto su apartamentico son de grupo, por ejemplo los terrenos del CEA que Rossy tiene en San Pedro de Macorís, son de Cáceres, por ejemplo también Kelman le lavaba al mayor general Adán Cáceres, la finca que él tiene es de Adán, él es realmente uno de los lavadores principales de Adán Cáceres.

21. ¿Usted le hizo un préstamo a la señora Rossy Guzmán Sánchez?

Nunca le presté ni un peso a esa señora, debo decirles a ustedes que yo firme ese documento prácticamente amenazado, eso yo lo firmé un día antes de ellos depositar ese documento en el Ministerio Público, yo firme ese documento bajo amenaza porque el raso de la Policía Nacional Chanel Aristidy Núñez Castillo, estaba colocado detrás de mí con el arma en las manos, ahí estaba Adán Cáceres, Rafael Núñez de Aza, estaba la Pastora y habían abogados, habían contable, era un grupo de gente, que estaban fabricando a diestra y siniestra documentos para traérselo a ustedes. A mí me lo pidió Rafael Núñez de Aza, pero me dijo que eran instrucciones del mayor general Adán Cáceres, que también estaba ahí, pero él estaba que lo veía porque la puerta estaba entreabierta y podía ver al Mayor General, mientras yo firmaba estaba Chanel detrás de mí, con el arma en la mano, no me apuntaba, pero estaba en posición de amenaza, mi hermano Vicente Girón Jiménez también estaba ahí, la señora Rossy Guzmán estaba ahí. Todo eso era para disfrazar lo del apartamento del general Director CESTUR, Torres Robiou, quien funge como inquilino, pero es el propietario, ese apartamento no es de Rossy ni tampoco yo aporté ningún peso, ni a mí nadie me debe nada de ese apartamento, ni mucho menos a mi padre, reitero que nunca le he prestado ni un peso a nadie. En el caso mío yo lo lavaba a nombre de otro, lo hacía para mí, pero no puedo cuantificarlo con exactitud, pero mi dinero está ahí.

22. ¿Por qué ustedes tomaban tantos préstamos en los bancos si manejaban tanto efectivo?

Precisamente como un esquema de manejar el flujo de efectivo y para garantizar un origen para nosotros lícitos de los bienes.

23. ¿Cómo funciona la financiera de usted?

Eso era una financierita, para prestamitos y realmente no tenía prácticamente ganancia, en un inicio quizás me dejaba cien mil y pico de pesos al mes, pero a partir del año dos mil nueve (2009), eso se vino abajo.

24. ¿Por qué usted tenía en su residencia sellos de la Oficina de Auditoría, del Gerente Financiero y de la Contraloría General de la República, entre otros?

Se mandaban hacer, para resolver situaciones como una auditoría de la nómina, entre otras acciones, es decir lo utilizábamos para hacer los cambios en la nómina, esa idea de los sellos fue del Gerente Financiero Rafael Núñez de Aza, el decía que todo debía quedar bien cuadrado.