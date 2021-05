Abinader agradece elogios de astronauta ruso hacia República Dominicana

El presidente Luis Abinader agradeció este sábado el bonito mensaje que escribió un astronauta ruso sobre la República Dominicana, en el que halagó los paisajes que posee el país caribeño.

Los agradecimientos del mandatario estaban dirigidos hacia Oleg Novitskiy, quien había expresado su parecer sobre la isla el pasado viernes a través de su cuenta de la red social Twitter.

El mensaje de Novitskiy se hizo viral no solo por sus elogios sobre los atractivos naturales dominicanos, sino porque compartió una vista aérea desde el espacio, desde donde se aprecia la distintiva silueta de la tierra quisquyana.

“Miré por la ventana y vi el país más visitado del Caribe: la República Dominicana. Este paraíso en la Tierra impresiona a los huéspedes por sus fantásticas vistas y su naturaleza, que asombra tanto que uno quiere formar parte de él”, expresó el ruso.

I looked out the window, and saw the most visited country in the #Caribbean — the #DominicanRepublic.



This paradise on Earth impresses the guests for its fantastically beautiful views and nature, which amazes so much that one wants to become a part of it. pic.twitter.com/a0wP32KoZq