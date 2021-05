Lo que dijo Girón Jiménez de las cárceles militares del país

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El exdirector financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turísticas (Cestur), Raúl Alejandro Girón Jiménez, reveló ayer que la razón principal por las que los militares delinquen se debe a que no les importa caer presos, ya que en las cárceles militares les dan las mejores atenciones y los ponen en óptimas condiciones.

El imputado Girón Jiménez se puso de ejemplo y aseguró que por el ser un simple mayor si lo envían a una cárcel militar “hay que darle una habitación con aire acondicionado, televisor con cable, computadora con internet, su celular 24 horas al día sumado a otros “pláceres”.

“Me estoy metiendo yo al medio, pero es para que usted vea por qué uno delinque”, recalcaba a la magistrada Kenya Romero.

Delató que militares y civiles manipulando a sus subalternos con dinero podrían lograr en las cárceles hasta salir a disfrutar los fines de semana con sus familiares a villas y otros lugares al aire libre, mientras que el Tribunal cree que están recluidos.

“Yo sé que usted lo va a creer porque se ha visto en personas civiles que a base de su dinero lo logran. Fácilmente estoy yo los fines de semana en cualquier villa de Jarabacoa perdido por ahí, disfrutando un fin de semana con mi familia y el tribunal creyendo que me tiene preso”, afirmó agregando que así son las cárceles militares del país.

De igual forma, aseguró que si lo ven deprimido es probable que “hasta las jovencitas le lleven”.

El testigo clave del Ministerio Público aseguró además que quienes controlan son todos subalternos y por esta razón, a pesar encontrarse recluidos, tan sólo por ser “un General Activo”, se les debe respeto”.

"Porque quiénes son los que controlan las cárceles militares de nuestro país, ¿usted cree son generales cinco estrellas como en Estados Unidos? Son todos subalternos de nosotros ¡y hasta que demuestre lo contrario!, yo soy mayor general activo del ejercito de la República Dominicana y a mi hay que respetarme por eso y mire como hablo yo. No quiera saber un mayor general y un coronel”, afirmó

Agregó: "Le doy ese 'tip', a pesar de que sé que me va a perjudicar, para que usted vea porque a nosotros los militares hasta caer presos no nos importa, porque vamos a estar presos en condiciones que mucha gente que está honradamente trabajando por ahí no está, no tiene las condiciones. Y no es que se deba estar mal en una cárcel, sino que no es malo uno poder controlar todo desde donde uno esté… porque así uno sigue atando hilo, amarrando y haciendo uso de su poder".