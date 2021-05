A todo vapor, Haití abre canal para sacar agua del río Masacre

RICARDO SANTANA / WILLIAM ESTÉVEZ

Dajabón, RD

Las autoridades haitianas no han paralizado los trabajos de construcción de un canal de riego agrícola que construyen en la localidad de Perié (Haití) y que se suplirá del río Masacre, a pesar de las opiniones encontradas de diferentes sectores del país y de la zona.

Las últimas imágenes captadas por periodistas muestran los avances de la obra. Haití construye un canal soterrado y otro a cielo abierto, lo que preocupa a autoridades y productores locales, ya que eso podría desaparecer el cauce de la parte dominicana del Masacre y echar a pique la producción pecuaria.

El presidente de la Junta de Regantes de Dajabón, César Brito, dijo que la obra fue ordenada por el presidente de Haití, Jovenel Moise, quien es productor de bananos. Asimismo, explicó que supuestamente otros sectores de poder como el ex senador de Haití, Jean Kitó, están detrás de la obra.

“Yo como presidente de la Junta de Regantes soy conocedor de todo eso, me cuentan que quienes están detrás del proyecto es el presidente Jovenel Moise y el ex senador Jean Kitó”, enfatizó. Subrayó que con la obra no se beneficiarán los pobres haitianos, porque los sectores poderosos les compraron sus terrenos para proyectos agrícolas.

Brito declaró que el área que mayormente será afectada con la construcción de ese canal son los Veteranos, Finca 43, La Mella, Finca 41, El Coco, Sanché, La Vigía y otras. También explicó que del lado derecho del río serán afectadas la Finca Socía, Luis Rivas y Caño Frío.

Asimismo, declaró que en esa zona hay alrededor de 260 productores que resultarán perjudicados con la construcción del proyecto. Expresó que 3,000 tareas dedicadas a la pecuaria serán afectadas, igual que la reserva natural la Laguna de Saladillo, entre Monte Cristi y Dajabón, que se suple del Masacre.

“Ellos, los haitianos, pueden tomar sus aguas, pero de una forma equitativa, que no nos represen el río, porque eso nos afectaría mucho”, insistió. Brito refirió que ellos no se oponen al canal a pesar de que saben que Haití, como se encuentra en una cuenca más baja del Masacre, cuando este lleve su acostumbrada crecida inundará muchas parcelas y casas.

El Indrhi

El encargado del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (Indrhi) en Dajabón, Rafael Méndez, proclamó que lo que se impone es llegar a un acuerdo a fin de que la obra afecte lo menos posible a la parte dominicana. Méndez expresó que del río Masacre se benefician alrededor de 1,000 productores dominicanos, que cultivan en las zonas de Sanché, El Coco y fincas 43 y 48. Planteó un consenso para que ninguna de las dos naciones resulte afectada.

Explicó que como eso involucra a dos países hay que tratar el asunto a través de la Comisión Mixta Bilateral. Méndez refirió que con respecto al proyecto, quizás se está viendo de suplir una necesidad en algunas parcelas agropecuarias de Haití, pero que no están mirando el peligro humano que constituiría, ya que cuando el río aumente su caudal provocaría inundaciones serias en Ferié.

Posición

Gobernadora.

La gobernadora de Dajabón, Rosalba Peña dijo que las autoridades dominicanas organizaron un primer encuentro con sus pares haitianas y acordaron otra reunión con técnicos especializados de ambos países.

Iglesia católica.

El vicario general de la Diócesis de Mao-Monte Cristi, monseñor José Menencio Peralta, presidente del Indenor, significó que aunque el Masacre nace en territorio dominicano, hay 7 kilómetros que es binacional y que eso hace que los haitianos se sientan con derecho de construir.