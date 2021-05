Aconsejan las dos dosis aunque se haya contagiado del Covid

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Los estudios internacio­nales que se han realiza­do hasta el momento reco­miendan que toda persona se coloque dos dosis de va­cuna contra el Covid-19 aunque haya tenido el vi­rus, porque ello garantiza más protección para ella y la población en general.

Los doctores Rubén Peralta, investigador do­minicano con ejercicio en Qatar, Medio Oriente, y Li­gia Peralta, investigadora en Estados Unidos, enfati­zaron sobre la importan­cia de inocularse con la segunda dosis para garan­tizar una mayor protec­ción.

La doctora Peralta dijo que desconoce de un es­tudio científico revisado y publicado que cambie las recomendaciones de las dos dosis y que la FDA y el CDC no han cambiado las recomendaciones incluso para vacunas de mRNA, que tienen alta eficacia.

Recuerda que el 23 de abril pasado, el comité de prácticas de vacunación del CDC, emitió las últi­mas guías de consideracio­nes clínicas y recomienda las dos dosis en aquellas vacunas de dos dosis para quienes tuvieron el Covid, por las ventajas de la va­cunación frente a la inmu­nidad de la enfermedad.

“Me preocupa que la combinación de alta tasa de positividad, nuevas va­riantes-más contagiosas en todos los países y reducir las dos dosis necesarias a una, sean una combinación que atrase el objetivo de prote­ger a la población”, señaló la científica y agregó que en algunos lugares se ha queri­do retrasar la segunda dosis. pero aún esto, debe ser basa­dos en datos científicos.

El tema fue analizado tras recientes declaraciones del presidente Luis Abina­der, de que posiblemente se colocaría una sola dosis de la vacuna porque contiene anticuerpos debido a que ya padeció el virus.

Contra las variantes

A su vez, el doctor Rubén Peralta indica que estudios que se han realizado en Is­rael y Qatar arrojan que las dos dosis de la vacuna con­tra el Covid proveen una protección mucho más sig­nificativa que una sola do­sis. Dijo que es importante hacer énfasis en el hecho de que la segunda dosis pro­mueve más protección en el caso del coronavirus.

Citó estudios con la vacu­na de Pfizer que han demos­trado una gran efectividad contra las variantes más agresivas de África del Sur y Reino Unido, publicadas en las revistas más importantes del mundo médico.

DETALLE PUNTUAL

Prueba anticuerpo

Sobre el tema, el pre­sidente de la Sociedad Dominicana de Vacuno­logía, José Brea del Cas­tillo, dijo que desde hace unos meses a nivel cien­tífico se plantea que co­nociendo la inmunidad que da la enfermedad del Covid la posibilidad de con una dosis podría ser suficiente. No obs­tante, el especialista dijo que lo importante es que las personas se vacunen, por lo que desestimu­lan que la gente se haga pruebas de medición de anticuerpos antes y des­pupes de vacunarse.

“Ahora lo que no se de­be es relajar las medidas de protección personal, pero no se debe ni hacer las pruebas antes ni ha­cer pruebas de anticuer­po después, no es una recomendación en nin­guna parte del mundo”, señaló el especialista.