¿Debo tomar antialérgico previo a vacunarme contra el Covid si sufro de asma o alergias?

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

Con la llegada al país de dos millones de vacunas contra el coronavirus se amplía el programa “VacúnateED” y desde el lunes abarca a la población desde los 18 años.

Ante la duda de que si los jóvenes o adultos que presentan cuadros alérgicos y /o asmáticos pudieran o no inocularse, Listín Diario consultó al doctor José Brea del Castillo, presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, quien asegura eso no es un obstáculo para vacunarse.

“Cualquier vacuna puede producir alergia de cualquier tipo, no estoy hablando de Covid, pero precisamente la vacuna que se está usando en el país que es la Sinovac es la que menos ha reportado situaciones de alergia en todos los países que se está poniendo. Entonces precisamente aquellas personas que tengan problemas de alergia y de alergias fuertes y de asma, Sinovac es una muy buena opción de vacunarse contra covid”, aseguró el especialista.

Al preguntarle si es recomendable tomar antialérgico previo, respondió que no, “en lo absoluto, en lo absoluto, nada”, lo único es que en el centro de vacunación le preguntarán si ha desarrollado un proceso alérgico por una vacuna que le han puesto anteriormente, entonces tienen que notificarlo y allí tomarán las medidas.

No importa si es asmático

Todas las personas con condición de asma, de alergia en la piel, de alergia respiratoria, perfectamente pueden irse a vacunar contra el covid con la Sinavac sin ningún problema”, aseguró el doctor Brea, al reitera que lo único que habría que tomar en cuenta es si una persona ha tenido alergia a una vacuna anteriores, que dijo es rarísimo.

Puso como ejemplo, que en Chile se ha vacunado unos dos millones de personas y no se ha hablado de efectos secundario, “entonces estamos hablando de una experiencia de diez millones”.

Le preocupa que los vacunados baje la guardia

El doctor Brea del Castillo dijo estar muy preocupado porque muchas de las personas que duraron más de un año sin darle covid, después de ponerle la vacuna han tenido el virus y eso se traduce a que ha habido un relajamiento de las medidas de parte de las personas.

“Hay que entender que todavía, aun vacunándonos tenemos que esperar la luz verde de las autoridades para decir hemos llegado a una inmunidad de rebaños, además, el virus están dando vamos a decir menos de 5% de positividad, así que vamos a flexibilizar, pero por el momento aunque uno esté vacunado no debe flexibilizarse las medidas, porque hay que recordar que la vacuna, usted aun poniéndose una o dos dosis le puede dar el covid” afirmó.

Fue claro en explicar que la vacuna lo que hace es ayudar a que si una persona contrae la enfermedad del coronavirus, no sea de gravedad, que no lo intuben y que alrededor del 90% o más no muera. “Pero la vacuna no va a evitar que no le dé”.

Dijo que hay que mantener la guardia alta. Esto con el uso de mascarilla, distanciamiento físico y medidas de higiene como el lavado frecuente de las manos.