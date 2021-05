Rondón: “No fui quien pagó sobornos a ninguno de los que están aquí ni mucho menos a los que no están aquí”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Ángel Rondón, principal acusado en el caso de sobornos del caso Odebrecht, negó que fuera la persona que pagara coimas a sus compañeros acusados “y muchos menos” a los que no están presentes en el juicio.

Rondón dijo que no podía decir que estaba tranquilo porque pasar por un proceso judicial de casi 5 años “no es fácil”. “Como dice mi abogado Fernan, el juicio es peor que la condena”, dijo el imputado, que tomó la palabra hoy en la continuación del juicio de fondo, donde el Ministerio Público continua la incorporación de pruebas en contra de los acusados.

“No fui la persona que pagó sobornos a ninguno de los que están aquí ni mucho menos a los que no están aquí”, dijo Rondón esta mañana en audiencia.

Angel Rondón es señalado como la persona que habría pagado los sobornos a funcionarios y legisladores para que la compañía Odebrecht, a la cual representaba, para hacerse con obras públicas.

Junto a Rondón están acusados Andrés Bautista, pasado presidente del Senado de la República; Víctor Díaz Rúa, pasado ministro de Obras Públicas; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno y Juan Roberto Rodríguez, que fue director del Inapa y legislador.

La compañía brasileña admitió haber pagado hasta 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana para hacerse con obras públicas.

Rondón dijo que a veces ha preguntado las razones por las cuales está acusado, si por representante de la compañía, por consorciado o por alquiler de equipos a la compañía.

“Cuando explotó el escándalo de Odebrecht yo estaba en Nueva York con mi familia… cuando vemos en internet, mi hija me dice papi mira lo que ha estallado con Odebrecht… yo dije déjame irme para República Dominicana porque las especulaciones no van a parar”, dijo.

Dijo que previó se podría decir que había salido huyendo del país o que había ido a negociar “con los americanos”.

“Decidí venir el primero de enero de 2017 y ellos se quedaron allá en Nueva York. El Ministerio Público dominicano no sabía lo que estaba pasando en Brasil. Yo sí sabía que desde marzo de 2016 se estaba haciendo una investigación en Odebrecht en otros países, incluyendo Estados Unidos, y claro que yo sabía que Odebrecht estaba haciendo delaciones”, dijo.

Señaló que las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht no se produjeron en fiscalías sino en los despachos de la constructora.

“La delación de Marco Cruz la hizo aquí en el país”, dijo. “Me consta, él viajaba a Brasil a menudo, casi semanalmente, le ponía le quitaba, lo que me conviene…”, dijo.

Relato de Ángel Rondón sobre reuniones con Jean Alain Rodríguez:

El 17 de marzo me llama el Procurador y me preguntó que si yo tenía alguna prueba de algunas personas que Marcos no haya mencionado en la acusación. Pero Marcos no solamente mencionó a los 13 que metieron presos. Había más de 35 personas mencionadas ahí.

A principios de mayo él vuelve y me llama y me dice “tengo que someterlos a ustedes” y yo le dije ¿tú vas a someternos con lo que tú tienes? Y él me dijo: tú no tienes ni idea de lo que yo tengo, yo tengo nombres, montos de dinero entregado, tú no te imaginas.

Yo le dije no, no es verdad, lo que tú tienes lo tengo yo. Porque yo conseguí primero que él las delaciones, lo que tú tienes lo tengo yo, tú no tienes más nada.

Pero me dijo contigo yo puedo hacer un acuerdo y le dije y por qué.

¿En qué consiste el acuerdo? Tú vas a delatar dos o tres, te pongo una multa. A ti te va a ir mejor que a los demás y yo le dije que te vaya bien con tu acusación, yo no voy a hacer a algún acuerdo.

Ni soborné a funcionarios ni legisladores y no podía tener pruebas porque no existen esas pruebas.