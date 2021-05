Implicado en "Operación Coral" poseía tierras irregulares en Monte Plata, dice el IAD

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Daniel Rosario, indicó que uno de los implicados en la Operación Coral posee tierras sin títulos de propiedad que pertenecen a la entidad.

“Yo fui en un recorrido a Monte Plata y me encontré con una persona que tiene 7 fincas en terrenos del IAD, no quiero seguir diciendo porque no le quiero echar más leña al fuego pero está siendo objeto de investigación de la justicia ahora mismo”, expresó Rosario durante una entrevista realizada en el programa matutino Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9, donde agregó que en su momento dejarán saber quién es el dueño porque “hay que transparentar los procesos”.

A pesar de que Rosario nunca mencionó el nombre del dueño de las fincas, en el expediente depositado por el Pepca ante la justicia se señala que precisamente en el municipio de Monte Plata, Sabana Grande de Boya, es donde funciona la fundación sin fines de lucro “Asociación Campesina Madre Tierra”, la cual supuestamente había sido utilizada por el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, el mayor del Ejercito, Adán Cáceres, para el entramado de enriquecimiento ilícito.

Cáceres es el principal imputado de la operación Coral.

La acusación también señala que la mayoría de los comunitarios han cuestionado la forma en que Cáceres habría adquirido esos terrenos poniendo como evidencia varias publicaciones periodísticas.

El director del IAD afirmó que como parte de su plan de recuperación de tierras pertenecientes a la entidad están determinados a recuperar esos terrenos, al igual que muchos otros.

“Estamos en un plan de recuperación de tierras, porque hay cientos de miles de tareas de tierras y podrían ser un par de millones, ocupadas por personas de manera irregular pero que entraron pacíficamente a esas tierras y nadie le ha dicho quítese de ahí, ahora no, estamos enfuscados en recuperar todas las tierras que sean del estado”, explicó Cáceres durante la entrevista.