Las bondades de la pastora Rossy Guzmán, acusada de enriquecimiento ilícito

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Rossy Maybelline Guzmán, la pastora apresada durante la reciente Operación Coral contra la corrupción administrativa, es considerada como “un Dios” por las recurrentes celebraciones religiosas que realizaba para los congregados de la iglesia “Templo Shalom” ubicada en el sector Cristo Rey.

Desde festividades religiosas masivas que requerían cerrar algunas calles, distribución de alimentos cocidos en fechas especiales, feria de alimentos crudos y celebraciones en una supuesta finca de su propiedad, eran algunas de las actividades religiosas que la pastora solía realizarles a los miembros de la iglesia, según detalló un morador del sector.

“Eso era un Dios, ella cerraba la calle, a la gente le daba cena en tiempos de navidad y lo último que hizo fue una feria de alimentos”, expresó el señor identificado como José Ignacio al recordar las actividades religiosas que realizaba a sus fieles.

Ignacio dijo que después que se desataron los primeros escándalos sobre ella, la misma asistía “poco” a la edificación cristiana y por la incidencia de la pandemia se ausentó mucho más.

Asimismo, indicó que aunque no es quién para afirmar o desmentir si la pastora es capaz de lo que se le acusa, reiteró que en diferentes ocasiones la pastora realizó actividades muy costosas y masivas en el sector.

“Yo recuerdo que ella trajo un camión lleno de electrodomésticos y se lo estaba dando a pila de gente ahí adentro (en la iglesia) y también hacía muchas actividades en la finca de ella”, dijo.

El señor, un poco sorprendido, explicó que las acusaciones por enriquecimiento ilícito de las que se le acusan “no son cosas de Dios” porque a él no le gustan “las cosas mal hechas”, manifestó refiriéndose a Dios.

Posición de otros pastores

“Los pastores no estamos exentos a caer ni a fallar, todos hemos fallados, todos en la biblia han fallado”, expresó Genio Payero Guerrero, pastor y presidente del Club Deportivo y Cultural Payero del mismo sector al exponer su posición con relación a su compañera religiosa.

Guerrero, quien también detalló que la pastora Rossy Guzmán es su amiga y además hermana de fe, dijo que es lamentable como “la tentación está a un solo mover del brazo a los ojos” al tiempo que señaló “que hay que ponerse en los pies del otro”,

“Me ha demostrado por mucho tiempo que quiere agradar y servir a Dios durante los 7 o 10 años que tiene siendo pastora”, dijo.

Asimismo, señaló que no cree ni afirma que haya caído a ese nivel pero sí es cierto no es el indicado para hacer juicios de una persona “que ha dado testimonios y evidencia de ser una mujer de Dios”, concluyó diciendo que la pastora no tiene que ser una mujer perfecta.

En oración

“Nosotros como iglesia estamos en unión y con la misericordia de Dios la vamos apoyar. Vamos apoyar a alguien que es parte del cuerpo de Cristo”, aseguró.

Nuestra primera alma es la oración y mis palabras están con dirección a que el pueblo debe de estar unido y sumirse en oración, reiteró.

Perdón

"Si ella ha hecho algo o ha flaqueado en algún momento pueden estar seguros que ha pedido perdón y Dios la perdonó", señaló.

Ayudas

Si no era una necesidad muy tangible ella iba ayudar. Llevaba alimentos a los hogares, si faltaban cosas en el hogar, cualquier cosa como abanicos, una silla de ruedas, citó el también pastor.

Acusación

Según el expediente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), un entramado societario emitían cheques desde la cuenta bancaria del coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza a nombre de la pastora y del cabo Eric Daniel Pereyra Núñez con la finalidad de “colocar activos del crimen”.