Haití defiende el derecho de canalizar aguas del Masacre

Ricardo Santana

Dajabón, RD

A pesar de que el río Masacre nace en territorio dominicano, hay una parte importante que corresponde a Haití y nadie puede impedirle hacer uso de sus aguas, afirmó un alto funcionario del gobierno haitiano.

El vicegobernador del Departamento Noroeste de Haití, Louis Joseph, tras hacer la afirmación, pidió comprensión al pueblo dominicano porque a su juicio esas aguas las necesitan los haitianos.

El río Masacre nace en la montaña Pico del Gallo, en Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, y desemboca en la bahía de Manzanillo, Monte Cristi.

No obstante, funcionarios de Haití sustentan que el Masacre significa subsistencia y seguridad para su población cerca de la frontera dominicana que no dispone de agua potable y los agricultores están en quiebra porque sus cultivos se les dañan por falta de irrigación.

El Gobierno de Haití proyecta construir un canal de riego para suplir de agua a agricultores y personas en sus hogares, pero con la agravante de que desviaría un importante trayecto de la parte dominicana del río Masacre.

Y eso ha encontrado la oposición de productores, autoridades y otros sectores de República Dominicana.

Joseph dijo que en Dosmonds, Juana Méndez, Fort Liberté y otras zonas haitianas cercanas a la frontera dominicana de Dajabón, muchas personas viven de la agricultura y no disponen de agua para satisfacer sus necesidades.

Moise lo ordenó

El vicegobernador, junto a Francois Guerrier, cónsul haitiano en Dajabón, Ernetz Lavaux, vicecónsul y Nes My Marieflue, representante de los derechos humanos, así como otros funcionarios y una amplia delegación de alistados y oficiales de la Policía haitiana, explicaron que el proyecto fue ordenado por el presidente Jovenel Moise.

Autoridades haitianas y dominicanas se reunieron el viernes en Dajabón a fin de buscar una solución al conflicto que ha surgido por el canal en Juana Méndez.

CLAVES

Advertencia.

La gobernadora de Dajabón, Rosalba Peña, convocó a la parte haitiana a otra reunión en la gobernación provincial este martes, a las 10 A.M. Pero los funcionarios haitianos dicen que no están muy claros de asistir a otro encuentro, e insisten que el canal se construirá, guste o no a las autoridades dominicanas.