Mayor general Adán Cáceres se defiende y dice MP ha retorcido la verdad

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

Tres de los acusados en el entramado de corrupción bautizado como Coral, rompieron ayer el silencio, al intervenir en la audien­cia de medida de coerción, la cual fue suspendida a causa de la recusación a la jueza del Tribunal de Aten­ción Permanente, Kenya Romero.

La primera en agotar un turno fue la pastora Rossy Guzmán, luego el mayor general Adán Cáceres Sil­vestre y después el coronel Rafael Núñez De Aza. Las declaraciones buscaban justificar la necesidad de un aplazamiento de la au­diencia que habían pedido los representantes legales de los implicados en el ex­pediente y que ya había si­do rechazado por la ma­gistrada.

Cáceres Silvestre, je­fe de seguridad del expre­sidente Danilo Medina y principal acusado, se quejó de que el ministerio público ha retorcido la verdad y lo ha mostrado como un mal­hechor.

“He notado, no dema­siadas mentiras, he notado la verdad retorcida en con­tra de mí y de mi honor, y eso me ha tocado profunda­mente magistrada, yo soy presentado como un mal­hechor y debo de tener las formas de desmontar todo esto”, expresó el militar. In­dicó que para lograrlo ne­cesita el apoyo de sus abo

gados. Destacó que en la conversación de más de tres horas que pudo tener con sus abogados, el pasado jueves, por la generosidad de la jue­za, le dio herramientas para que puedan elaborar una de­fensa efectiva de su persona y de su honor, pero dijo que no ha sido lo suficiente.

“Les di varios nombres de personas que podrían ser ga­rantes míos, para demostrar el arraigo mío en este proce­so, pero en el poco tiempo que quedaba ayer era impo­sible, son gestiones que ellos tienen que hacer en diferen­tes lugares para procurarse los elementos que me pue­den defender”, expresó.

Vulnerables e indefensos

Guzmán declaró que se sen­tía completamente vulnera­ble en cuanto a su defensa, porque no ha tenido tiempo para presentar la documen­tación a sus abogados y los presupuestos que requiere.

“Entiendo prudente, se­ñora magistrada, que ten­ga a bien sopesar esta situa­ción en la que me encuentro en indefensión, porque us­tedes también están para garantizar mis derechos”, expresó, antes de que la au­diencia fuera recesada.

Núñez De Aza sostuvo que con la decisión de la magistrada de ratificar el rechazo de la solicitud de aplazamiento de la audien­cia, lo dejaba en un estado de indefensión.

“Ya hemos notado que las pruebas fueron aporta­das digitalmente hace dos días, en la cual nosotros pu­dimos leer y analizar como entre un 10 y un 20%”, dijo, tras agregar fueron notifica­das en una USB y no tienen cómo verla. Señaló que pa­ra su abogado ha sido difí­cil analizar los documentos y poder optar por el presu­puesto necesario.

RECUSACIÓN

En receso

Debido a la recusación a la jueza Kenya Rome­ro, la audiencia de me­dida de coerción quedó en receso, sin fecha, has­ta que la Corte de Apela­ción del Distrito Nacio­nal la conozca y decida.

El abogado Félix Portes alegó que su representa­do se encuentra en un es­tado de indefensión, por­que no se le ha entregado física las pruebas depo­sitadas por el ministerio público y no han tenido tiempo para conocerlas.