Abinader dice la justicia goza de buena salud y “no reconoce vacas sagradas"

Rosmery Méndez

Santo Domingo, RD.

El presidente Luis Abinader pidió que renuncien hoy los funcionarios que no se acogerán al Código de Ética presentado por su Gobierno.

En su discurso con la presentación al país del Código de Ética, que regirá la transparencia del Gobierno en las contrataciones y uso del gasto público, el mandatario fue enfático en pedirles a sus funcionarios que mejor renuncien si no lo acogerán.

Aseguró que ha firmado un acuerdo inquebrantable para acabar con años de “latrocinio y dispendio del erario público” y lo conseguirán con determinación.

"Cualquier funcionario que no cumpla con condigo de ética que renuncie hoy, no vamos aceptar ninguna otra acción que no sea la cumplir con ese código de ética, con el cual estamos comprometidos con nuestros principios y con el país", dijo el mandatario dominicano.

Destacó que cuando en su discurso de toma de posesión, como presidente constitucional de la República, se refirió al acometimiento de cambios estructurales en los cimientos del Estado, “me refería también a la consecución de una de las transformaciones más anheladas por el pueblo dominicano: El ejercicio efectivo de la transparencia en las acciones de Gobierno, el fin de la corrupción política y el destierro definitivo de la impunidad de nuestro sistema jurídico y político, y de nuestra sociedad.”

Dijo que el deseo de cambio de los ciudadanos los instruye cada día sobre la honestidad y el peso de la responsabilidad con que deben ejercer sus funciones.

“Mi Gobierno no permitirá ni protegerá ningún atentado contra los principios de eficacia, objetividad, transparencia e igualdad que rigen las acciones de la Administración Pública, consagradas en el artículo 138 de nuestra Constitución. Por ello, hemos puesto en marcha una serie de medidas, no limitativas, con el fin de acabar con la corrupción y los tentáculos que de ella se desprenden”.

Independencia de la justicia

Destacó que la independencia de la justicia fue uno de sus primeros compromisos cumplidos con la ciudadanía y con el país.

“Y al día de hoy podemos dar cuenta de que la administración de justicia en nuestro país goza de una muy buena salud, de una reconocida autonomía y de una visión amplia y justa de lo que es su trabajo, que no reconoce vacas sagradas porque la justicia es igual para todos”.

También dijo lo siguiente: "Los esfuerzos de mi gobierno están dando frutos, muchas veces no a la velocidad que queremos pero estamos avanzando mucho y pronto nos regocijaremos de haber tomado este camino que no es nada fácil pero que tampoco nos resulta imposible de transitar. Bienvenidos funcionarios a esta gran escuela de la ética gubernamental".

Por su parte, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que dirige la Dra. Milagros Ortiz Bosch, está dando ejemplo y mandando un mensaje claro a la ciudadanía de que una República Dominicana diferente es posible. Que nuestro país no tolerará nunca más atropellos contra su gente.

El valor de la democracia está en la transparencia de las ejecutorias de sus gobernantes y en la ética que ha de acompañar a los funcionarios públicos.