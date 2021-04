Alfredo Pacheco apoya las causales y se molesta por presiones del sector liberal

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

“Nos queremos vestir de progresistas, de demócratas y en el fondo tenemos cada uno un trujillito dentro que el otro hace lo que yo quiero o es malo. Aquí hay democracia plena y cada quien que tome su posición”.

La frase es de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, como parte de un turno que tomó el día de hoy durante el conocimiento del Código Penal Dominicano con la discusión sobre las tres causales para interrumpir el embarazo.

El presidente de los diputados dijo que era acusado “por algunas de estar en contra de las mujeres porque no hago las cosas como ellas entienden”.

“Yo no puedo venir con un garrote con cada diputado que tiene una posición diferente”, dijo.

El presidente de los diputados dijo que apoyaba las tres causales, que siempre las ha apoyado, pero que no por eso debía parar o interferir en el proceso de conocimiento de la pieza legislativa.

“Tantas veces que me han ultrajado, vilipendiado, dicho de todo de mi persona, sencillamente porque tal vez no soy colonia mental ni de ellas ni de nadie y no me van a venir con el chantajito de las redes porque desde siempre he sido muy claro en mis posiciones”, dijo el presidente de los diputados.

El legislador dijo que cuantas veces se ha presentado a procesos electorales ha sido el más votado de su demarcación. “Porque yo hago mi tarea. No soy un diputado inorgánico, yo trabajo todos los días por la gente. Muchas de esas con o sin posiciones no reciben a nadie en su casa”, dijo el presidente.

Pacheco dijo que estaba a favor de las causales, pero no de boca

“Siempre que hemos tenido la oportunidad yo he votado por las causales y cuantas veces la tenga voy a seguir votando por las causales. A pesar de la incomprensión de algunos…”, dijo.