Vacunas contra Covid-19

WILLIANS DE JESÚS SALVADOR

Santo Domingo, RD

La crisis sanitaria global producida por la Covid-19, ha puesto de manifiesto en América Latina las fallas en su sistema sanitario y las diferencias en la atención médica en el sector público y privado, la asimetría en la distribución de las vacunas, el aumento de la deuda externa para enfrentar la pandemia y las falencias de la cooperación internacional como mecanismo de solidaridad con los países más pobres.

En la búsqueda para entender el fenómeno sociológico que se deriva de esta tragedia sanitaria y sus repercusiones futuras, tomando como fundamento la expresión popular de que la pandemia ha cambiado el mundo actual, he leído el último informe del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC) (https:// www.dni.gov/index.php/ newsroom/press-releases/ press-releases-2021/ item/2202-national-intelligence- council-releasesgloba...) del 8 de abril de 2021es la séptima edición de su informe cuadrienal donde se destacan la demografía, medio ambiente, economía y tecnología, sobre los ejes en que va a girar el mundo contemporáneo.

Es previsible que se va a acentuar la lucha multipolar entre Estados Unidos de América y aliados, y el Eurasiático China y Rusia, los conflictos de Medio Oriente seguirán sin puntos de convergencia y como colofón la seguridad alimentaria será cada vez más difícil de lograr, por la explosión demográfica mundial y las limitaciones en la producción de alimentos cada vez más acentuada a todos los niveles.

El gran dilema actual lo constituye la vacunación global contra la Covid-19. Es una carrera contra reloj, entorno a la misma se producen una lluvia de preguntas y respuestas, obvio, también muchos mitos y realidades, que abordaremos de manera sucinta.

Al día 20 de abril de 2021, se han administrado un total de 286,864 millones de dosis; los expertos en el tema hablan de la urgencia de vacunar a tantas personas como sea posible para detener el contagio de este virus muy volátil. El axioma es entre más circulación tiene más probabilidades de mutación, y algunas nuevas variantes ya parecen ser más contagiosas, con lo cual la vacunación se convierte aún más en una carrera contra el tiempo, para disminuir la hospitalización y los riesgos inminentes que entraña la enfermedad. Como médico, somos abordados todos los días y estas son las preocupaciones de la gente de todos los sectores de clase y una de las interrogantes es si las vacunas de ARNm cambian nuestro ADN.

Las vacunas de ARNm contra el Covid-19 les dan instrucciones a nuestras células para que produzcan una porción inocua de lo que se conoce como “proteína Spike”. La proteína Spike está presente en la superficie del virus que causa el Covid-19 ARNm, lo que significa que contienen ácido ribonucleico mensajero. Es básicamente un fragmento de material que contiene instrucciones, una vez que se inyecta, las células lo absorben, pero nunca entra en el núcleo celular, que es donde se encuentra todo su ADN dentro de las células.

El ARNm contiene instrucciones para que las células generen proteínas espiga que coincidan con las que se encuentran en la superficie del virus SARSCoV- 2, que provoca la Covid- 19. Cuando sus células presentan estas proteínas espiga en su superficie, su cuerpo las reconoce como foráneas y desarrolla una respuesta inmunitaria, incluidos anticuerpos específicos de la proteína espiga.

El ARNm es solo un mensaje temporal, posterior que se forma la proteína espiga, el cuerpo destruye el ARNm para que no permanezca en el organismo. No se mezcla con ningún código genético. No entra en su ADN. No provoca ningún tipo de daño al ADN de la persona vacunada.

Los científicos han estado estudiando y trabajando en las vacunas de ARNm por décadas. El interés en estas vacunas aumentó porque se pueden desarrollar en un laboratorio, con materiales que están disponibles fácilmente.

Esto significa que el procedimiento se puede estandarizar y ampliar para que el desarrollo de la vacuna sea más veloz que los métodos tradicionales de la otra forma de producir vacunas que es con virus debilitado o atenuado, Adenovirus o vector adenoviral.

Este método ha sido usado para las vacunas de Astra- Zeneca, Johnson & Johnson y Sputnik V, utiliza un fragmento del código genético del coronavirus que se mezcla con un virus inofensivo, denominado “vector de adenovirus”, que sirve para transportar este material genético al cuerpo humano.

Los adenovirus transportan la proteína S (espícula), que hace que se produzcan anticuerpos. Son adenovirus distintos de chimpancé, al que fue introducido material genético.

Al ser introducido en el ser humano logra una respuesta sin causar la enfermedad. Los adenovirus son de vector, por eso las llamamos vacunas vectorizadas. Mientras AstraZeneca y Johnson & Johnson usan un mismo vector en la aplicación de sus dosis.

Para entender mejor el proceso sobre las vacunas de virus inactivado o virus atenuados:

“Se procesa un virus en cultivo celular hasta que tenga muchos virus y se activa mediante una sustancia tóxica, que destruye el virus, y las proteínas del virus que se han cultivado inmunizan a la persona. Es una forma muy clásica de producir una vacuna contra un virus”.

La realidad es que la vacuna es un mecanismo conocido para evitar el contagio y que todo el mundo debe ser vacunado, para limitar el daño epidemiológico catastrófico como se a observado capaz de producir,SARS-CoV-2, podemos enfermar gravemente y morir, la Covid-19 es una espada de Damocles sobre la población global, obvio, aún después de vacunado las personas pueden contraer la infección, razones por las cuales será obligatorio continuar observando la distancia social, uso de tapa-boca y lavado de las manos, que dicho sea de paso contribuyen sensiblemente a prevenir otras enfermedades virales.

El autor es médico endocrinólogo y diplomático, analista político internacional, ex embajador dominicano en la República Federal de Alemania, República Checa y República de Polonia, concurrente con la Federación Rusa.