Sindicalistas se reúnen en Palacio y tratan tema de reorganización del transporte

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

El presidente de Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, se reunió este miércoles en el Palacio Nacional con una comisión conformada por el Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, en la que planteó la firma de un pacto sobre la reorganización del transporte.

El transportista dijo que aspiran a una modificación de la flota vehicular en su totalidad, en los 18 corredores que manejan, pero que no pueden excluir a ningún dueño de corredor.

“Esta es la tercera reunión que realizamos, primero realizamos una con el presidente hace tres meses y Macarrulla, hoy con una comisión que el designó, en principio estábamos discutiendo el tema que tiene ue ver con transporte” dijo Hubiere,sin especificar las personas que conforman la comisión.

Hubiere dijo que “entonces le planteamos al Gobierno que firmamos el pacto, un acuerdo de carácter público y que se crearan algunas comisiones para ir discutiendo y llegó, e hicimos la primera reunión y tratamos el tema salud, tema deudas que hay pendientes, y otros temas” expresó.

Puntualizó que también han tratado el tema de viviendas y salud. El aspecto fundamental es el caso transporte “no salud para que nos la regalen, nosotros pagamos seguridad social, no todos pero una gran cantidad”.

Dijo que se oponían a la propuesta que le realizó el pasado Gobierno porque no estaban de acuerdo con lo que le ofrecían

“Lo que nos oponíamos era con el otro Gobierno, que el otro Gobierno quería administrarlo, tenerlo dirigirlo y mandarnos lo que sobraba a la casa”, dijo

Aseguró que en este Gobierno están discutiendo otros planteamientos con los que están de acuerdo.

“En este Gobierno estamos discutiendo otra cosa, y que el dinero sea bancarizado, se cobró, se paga por la tarjeta igual que el metro, que es el sistema más avanzado del país, el dinero va a al banco, el banco paga aquí, que facilite el financiamiento y ya, nosotros no tenemos temor de eso” detalló al describir el proceso, el que esperan que el Gobierno implemente la recaudación del dinero y el pago de los nuevos autobuses por parte de los choferes.

Dijo que todos los dueños de las rutas deben estar de acuerdo con lo planteado para poder iniciar con el proceso de reorganización del transporte. “Además los dueños de las rutas deben, si esos compañeros no se van a unir, yo no soy dueño de ninguna ruta, Fenatrano no es dueño de ninguna ruta, ni de ningún corredor, los corredores tienen dueños, son choferes dueños de guaguas, dueños de carros, cobradores, todos ellos están en la disposición", indicó.