Tribunal rechaza incorporar al juicio testimonios de delatores de ejecutivos de Odebrecht

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo R.D

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó incorporar al proceso judicial contra los procesados en el caso Odebrecht las delaciones premiadas de los ejecutivos de la constructora aportadas por Brasil.

El tribunal presidido por la magistrada Gisell Méndez e integrado por Tania Yunes y Jisell Naranjo, tomó la decisión tras acoger una objeción presentada por la defensa técnica de los seis implicados en el caso Odebrecht.

El tribunal tomó como fundamento para rechazar el pedimento de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el hecho que no se hizo un anticipo de pruebas como establece la ley.

La Pepca había pedido incorporar los testimonios de los delatores de Odebrecht.

“Estas declaraciones no pueden entrar al debate y por tanto si no pueden entrar al debate, no se podría desarrollar el ejercicio de autenticación que es lo que pretende el Ministerio Público”, acotó Gisell Méndez.

Los fiscales de la Pepca solicitaron al tribunal la incorporación por lectura de la prueba del denominado empleado número 1 de Odebrecht, correspondiente a las declaraciones del ex ejecutivo de la empresa Marcelo Odebrecht, lo que las defensas presentaron objeciones a su incorporación.

Además de las delaciones de Marcelo Odebrecht, en el bloque número 2 de evidencias del Ministerio Público pretendía incorporar al juicio los testimonios de los empleados número 27, Ernesto Saviera; el 36, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva; el 48, Luiz Eduardo Da Rocha Soares; el 50, Luis Antonio Mameri, y el 54, Marco Antonio Vasconcelos Cruz.

Las delaciones forman parte de la oferta probatoria de la Pepca para demostrar la acusación en contra de Ángel Rondón Rijo, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Conrado Pittaluga Arzeno, Víctor Díaz Rúa y Roberto Rodríguez Hernández.