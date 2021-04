Médicos: Tomar alcohol ahora es mortal

Santo Domingo, RD

La población debe abstener­se de consumir alcohol en estos momentos porque las autoridades no tienen con­trol de la fabricación y ven­ta de bebidas adulteradas y la vida y la salud están en peligro, afirmó el presiden­te del Colegio Médico Do­minicano (CMD), doctor Waldo Ariel Suero.

El dirigente del gremio médico dijo que como re­sultado del consumo de ese tipo de bebidas, más de 90 personas ya han muerto y cientos han sufrido lesio­nes debido a que se ha esta­do utilizando metanol, una sustancia mortal cuando es ingerida.

Suero expresó que ac­tualmente las autoridades no tienen control de esa si­tuación sanitaria y “hoy no se sabe cuál es la bebida al­cohólica que está o no adul­terada con metanol”.

En una declaración escri­ta, el Colegio Médico Domi­nicano también solicita a las autoridades cerrar los esta­blecimientos que se dedican a vender las bebidas adulte­radas y someter a la justicia a quienes comenten ese ti­po de crimen.

Los reportes de muertes no se detienen por el consu­mo de bebidas alcohólicas adulteradas y un hecho re­ciente fue este fin de sema­na cuando fallecieron ocho personas en Cancino I y El Duarte, de Santo Domingo Este.

Mientras que las autori­dades reportan el cierre de más de una docena de esta­blecimientos por esta mala práctica.

Efectos del metanol

El metanol, sustancia alta­mente tóxica detectada en el alcohol adulterado, afec­ta el sistema nervioso cen­tral y provoca fallos en to­dos los órganos.

Los expertos explican que al afectar el sistema nervio­so central, la persona que lo consume presenta tem­blores o movimientos invo­luntarios en todo su cuerpo, pérdida de la vista, diarrea y deshidratación severa, síntomas que van compli­cándose con el paso de las horas.