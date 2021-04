CMD llama a la población a evitar el consumo de alcohol hasta que las autoridades controlen la situación

Santo Domingo, RD

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Waldo Ariel Suero, llamó a la población dominicana a evitar “en estos momentos” el consumo de alcohol, dado que en el país han muerto más de 90 personas por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, sustancia ésta altamente mortal.

El llamado es, según dijo Suero, porque las autoridades competentes no tiene control de esa situación sanitaria y “hoy no se sabe cuál es la bebida alcohólica que está o no adulterada con metanol”.

Pide cerrar establecimiento

El Colegio Médico Dominicano solicita a las autoridades cerrar los establecimientos que se dedican a esta mala práctica y someter a la justicia a los que comenten ese tipo de crimen.

Los reportes de muertes no se detienen por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas y un hecho reciente fue este fin de semana cuando fallecieron ocho personas en Cancino I y El Duarte, de Santo Domingo Este.

Mientras que las autoridades reportan el cierre de más de una docena de establecimientos por esta mala práctica.