“Mi alma contigo” y “Te traje en mi corazón”, expresiones de amor entre Abinader y Raquel

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La primera dama Raquel Arbaje no acompaña físicamente al presidente Luis Abinader en su viaje por Europa, pero sí en su corazón, y este domingo todos han sido testigos de las manifestaciones de amor entre la pareja presidencial publicadas en Twitter.

Primero fue Arbaje que le deseó paz y le dijo que su alma lo acompañaba en este viaje oficial, en el que el presidente llegó a Madrid, España, para reunirse con el rey Felipe VI, el presidente de España, Pedro Sánchez y otros expresidentes, para luego ir a la cumbre Iberoamericana en Andorra.

“Mi alma contigo y que cada espacio sea de paz e intercambios de desarrollo para cada país iberoamericano” le manifestó la primera dama a su esposo y este le respondió: “Te traje en mi corazón”.

Esto ha generado muchos comentarios, a los que la primera dama responde con normalidad, como uno que le dice “Primera Dama, el pueblo la adora, pero ya anda la gente relajando si es que ustedes no se siguen en WhatsApp? “ a lo que ella respondió: “Claro ! Qué relajen.. que por ahí también nos deseamos lo mejor”.

Entre unos y otros comentarios por estas expresiones de amor, también fue ponderada por no asistir a ese viaje donde se tiene previsto un encuentro con el Rey Felipe VI, y con la sinceridad que la caracteriza respondió que no le permitieron ir y que además eso representaría más gastos.

“No me permitían participar y me gusta aprender. Y si iba eran más gastos en protocolo y soy una persona que le gusta caminar en Libertad, conocer. No soy de ir de compras. Hay mucho trabajo qué hacer”.

La esposa del presidente se divirtió bastante con estos comentarios y así lo manifestó: “Gracias por hacer mi domingo divertido con sus comentarios. Entre tantas responsabilidades me he reído con las ocurrencias por los mensajes entre @luisabinader y yo; ahora hice mi propio hashtag #LaConsejera. Feliz domingo en familia”.