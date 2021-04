Abinader dice crisis sanitaria es factor de aumento de difteria en RD

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader expresó que la crisis sanitaria que vive el país por el impacto del coranavirus (Covid-19) ha sido uno de los factores que ha generado un nuevo brote de difteria en República Dominicana.

“Hay que decir, sin buscar excusas, aún no sea de este Gobierno, el tema del Covid-19 ha trastornado el sistema de salud en términos generales y en temas de su eficiencia, de todas maneras nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que todas las otras enfermedades, además de las del covid-19 poder atenderlas de la manera correcta”, declaró Abinader.

El jefe de Estado también aclaró que los casos registrados hasta el momento no son “recientes” si no que vienen desde el año pasado porque no hubo vacunación contra esa enfermedad.

Al menos 19 niños y adolescentes han contraído la enfermedad en lo que va de año, de los cuales 10 han fallecido, siendo la provincia Monte Plata la que mayor cantidad de casos confirmados y sospechosos registra.

Las declaraciones de Abinader se produjeron durante una reunión con representantes de juntas de vecinos en el municipio de Moca.

La vicepresidente de la República, Raquel Peña por igual habló en esos términos en su recorrido por San Cristóbal e hizo un llamado a las madres y padres a no descuidar la vacuna contra la difteria y los refuerzos de la misma a sus hijos, con el propósito de garantizar que estén en buenas condiciones de salud.