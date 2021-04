Jáquez dice JCE empezará a entregar recursos a los partidos la próxima semana

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, informó que los partidos políticos comenzarán a recibir los beneficios económicos aportados por Estado a partir de la próxima semana.

Jáquez explicó que se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para resolver el impase surgido sobre la cantidad de dinero que deberían de recibir los partidos y que las organizaciones políticas reciban la totalidad de los RD$1,260 MM y no la mitad de estos.

“En esta semana el ministro de Hacienda le envió una comunicación a la Dirección General de Presupuesto para que se nos acreditara los 630 millones de pesos como el presupuesto del primer semestre y así se hizo y el viernes fuimos acreditados con la mitad para los primeros seis meses. A partir de la semana que viene comenzaremos con la repartición, de acuerdo con nuestros estatutos”, dijo Jáquez Liranzo al ser entrevistado por el periodista Adolfo Salomón en el programa Verdades al Aire que se transmite CDN canal 37.

Agregó que los RD$630 millones restantes, para el segundo semestre, serán acreditados mediante un presupuesto complementario en el mes de agosto y que esa fue la “solución” que encontraron y que la misma fue consensuada con los partidos políticos.

Estas declaraciones se producen luego de que a inicios de esta semana, el director de Presupuesto dijera a LISTÍN DIARIO que cada mes le ha ido entregando por cuotas las partes a la Junta Central Electoral (JCE), a doceava parte de los 630.2 millones, que le corresponde a los partidos y que por eso “no entiende” la razón por la cual el órgano electoral no ha repartido los recursos económicos a las organizaciones políticas.

“Es que ellos no han depositado ni un peso, porque lo que la Junta le dice es que ellos no van a aceptar una cantidad que no fue la establecida en la Ley”, culminó diciendo Dantés.

En el presupuesto desglosado que aparece en la página de la Digepres se dispone la entrega de RD$630,200,000 a las organizaciones políticas, mientras que la otra mitad aparece con la categoría de “no aplicar”.

El Poder Ejecutivo dispuso inicialmente la asignación de 1,260 millones de pesos para ser repartidos entre los partidos políticos, sin embargo en octubre del año pasado el presidente de la República, Luis Abinader anunció que propondría al Congreso Nacional rebajar el 50% de la cuota que reciben los partidos políticos, ya que este año no era uno electoral y así usaría esos recursos para la construcción de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el municipio Santo Domingo Este pero que eso se realizaría con el consenso de los partidos políticos y la JCE.

A finales del mes de enero, el pleno de la JCE le envió una carta a la Dirección General de Presupuesto solicitando la liberación total de esos recursos, a lo que la institución gubernamental respondió que ellos no tenían la “potestad” para hacerlo.

Varios días después, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza dijo que el Gobierno se acogerá a la solicitud de la Junta Central Electoral de mantener sin recortes a la distribución de los fondos de los partidos políticos y que no entraría en disputa con estos.

La Ley 33-2018 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, establece que el 80% de los recursos asignados por el Poder Ejecutivo para ser repartidos entre los partidos políticos será redistribuido en partes iguales entre los partidos que sobrepasen el 5% de votación en la última elección.