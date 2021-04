Cómo deben aplicarse las pruebas antígenos para detectar el Covid-19

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Ante el interés de incen­tivar el uso de las prue­bas de antígenos para determinar el virus del Covid-19 en el país, el es­pecialista dominicano ra­dicado en Qatar, Medio Oriente, profesor Rubén Peralta, recomienda a las autoridades de Salud Pú­blica desarrollar un pro­tocolo claro sobre su uso, el cual debe ponerse al al­cance del personal de sa­lud.

Señaló que se debe recor­dar que estas pruebas tie­nen menos sensibilidad que las PCR y que para su uso en diagnóstico del Co­vid-19, deben cumplir di­ferentes características, entre ellas de calidad para medir especificidad y sen­sibilidad, contar con un protocolo o algoritmo bien definido y diseminar la in­formación de su uso.

El profesor Peralta, estu­dioso del comportamien­to del virus y director Mé­dico Adjunto del Centro y Programas de Trauma en Qatar, dijo no obstante que le preocupa la decisión del Gobierno de limitar la co­bertura de las pruebas PCR para el diagnóstico del Covid-19 a una sola al año, por lo que recomien­da al Ministerio de Salud desarrollar un algoritmo o diagrama sobre la utiliza­ción de las pruebas de antí­genos y su interpretación y ponerlo a la disposición de los proveedores de salud del país, incluyendo, médi­cos, enfermeras, laborato­ristas, entre otros.

El doctor Peralta fue con­sultado en torno a la recien­te resolución emitida por el Ministerio de Salud Pública de limitar la cobertura gu­bernamental de las pruebas PCR e incentivar el mayor uso de las de antígeno en el rastreo de casos del virus del Covid-19 y la propues­ta editorial del Listín Diario de que la prueba de antíge­no se utilice para el rastreo masivo de casos y tener un termómetro del comporta­miento del virus en la po­blación.

Sensibilidad

El especialista dijo que en los países de escasos recur­sos, se deben utilizar prue­bas que estén al alcance del gobierno y que en este caso serían las pruebas de antí­genos, las cuales para uti­lizarse deben tener varias características.

Entre las que citó, calidad de las pruebas, por lo que se debe evaluar su especifi­cidad y sensibilidad; indi­caciones para lo cual debe crearse un algoritmo y la di­seminación de la informa­ción del uso de las pruebas de antígenos.

Recuerda que las pruebas de antígenos aunque tienen especificidades similares a las pruebas PCR, son me­nos sensitivas y en algunos casos deben confirmarse con una prueba PCR, para tener un diagnóstico defi­nitivo.

Dijo que el algoritmo que recomienda está publicado por la CDC de los Estados Unidos, donde se estable­cen las 3 posibilidades de cómo usar e interpretar las pruebas de antígenos.

Resultados en 20 minutos

Las pruebas de antígeno detectan la presencia de un antígeno viral específico. La mayoría puede procesar­se en el punto de atención con resultados disponibles en aproximadamente 15-30 minutos. Salud Pública informó recientemente que dispone actualmente de 200,000 pruebas de antíge­no y espera en breve otras 500,000, esa disponibili­dad es adecuada para in­tensificar el rastreo de con­tagiados.

Cómo usarla según el CDC

Las tres posibilidades de uso de acuerdo al CDC son; a Personas con síntomas: A) Si el paciente es sinto­mático y la prueba de an­tígeno es positiva - se con­sidera el paciente está infectado con el coronavi­rus (SARS-CoV-2). Si el pa­ciente es sintomático y la prueba de antígeno es ne­gativa - entonces debe ha­cerse una prueba de PCR (para confirmar la enfer­medad o si el paciente está infectado con el coronavi­rus (SARS-CoV-2).

B) Personas asintomáticas pero en contacto con per­sonas con COVID-19. Si la prueba de antígeno es po­sitiva - entonces debe con­firmarse con una prueba de PCR. = PCR (+) está infec­tado // PCR (-) No tiene evidencia de infección. Si la prueba de antígeno es negativa - se considera ne­gativa la persona.( no hay evidencia actual de infec­ción).

C) Personas asintomáticas y no están expuestos a per­sonas con COVID-19. Si la prueba de antígeno es po­sitiva - entonces debe con­firmarse con una prueba de PCR. = PCR (+) está in­fectado // PCR (-) No tie­ne evidencia de infección. Si la prueba de antígeno es negativa - se considera ne­gativa la persona.(no hay evidencia actual de infec­ción).

Más infectados y muertes

A pesar de que los indicado­res de positividad y hospi­talización se encuentran en niveles bajos, el país sigue reportando cada día nuevos contagios y muertes a causa de la enfermedad provoca­da por el virus del Covid-19.

En las últimas 24 horas el sistema de vigilancia epide­miológica reporta el regis­tro de 494 nuevos casos del virus detectados en 5,725 muestras diagnósticas pro­cesadas y la notificación cin­co nuevas defunciones, de las cuales una ocurrió en di­cho período.

Ayer la positividad diaria de las muestras procesadas se estableció en 13.74% y la de las últimas cuatro se­manas en 10.09%. Hasta la fecha el país registra un to­tal de 3,410 defunciones y 260,133 diagnósticos con­firmados mediante pruebas de laboratorio.

Hospitalizaciones

Unos 523 pacientes perma­necían hospitalizados en la red de centros bajo moni­toreo del Covid, lo que re­presenta una ocupación del 21% de las camas disponi­bles, mientras 152 se en­contraban ingresados en Unidades de Cuidados In­tensivos (UCI) para una ocupación del 31%.

Hay 88 en ventiladores

En tanto, 88 pacientes se encontraban conectados a ventiladores para una ocu­pación del 23% del total de 386 equipos disponibles pa­ra la atención de pacientes con el virus.

El boletín número 393 emi­tido por la Dirección Gene­ral de Epidemiología (DI­GEPI) establece que del total de 260,133 confir­mados hasta la fecha, unos 38,713 permanecían ayer con el virus activo, mientras 218,010 se han recuperado de la infección. V

SEPA MÁS

Cifras de Covid

Letalidad de 1.31%

La letalidad del país por la enfermedad es de 1.31 por ciento y la mor­talidad por millón de ha­bitantes es de 326.36.

Del total de muestras procesadas ayer, unas 3,596 corresponden a primera vez y 2,129 son muestras subsecuentes.

De ellas, 5,604 son PCR y 121 antigénicas.