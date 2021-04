La anécdota de Abinader sobre el ahorro, una bicicleta "Chopper" y su papá

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader inauguró la mañana de este viernes la torre corporativa de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos en la provincia Santiago.

El presidente, quien agota una extensa jornada de trabajo en esa provincia, dijo que desde el Gobierno trabaja para crear el mejor clima de negocios e inversión en el país.

El Jefe de Estado, durante su discurso, dijo sentir un cariño especial por esa entidad bancaria ya que fue allí donde tuvo su primera cuenta bancaria, que le abrió una de sus tias.

“Personalmente yo tengo un cariño muy especial por la asociación Cibao, porque mis tías aquí en Santiago, la primera cuenta de ahorro la abrieron aquí, y durante varios años empecé y le depositaba algo todos los años para poder aumentar en esa cuenta de ahorro y pude ahorrar por un tiempo lo que debe ser un ejemplo para la juventud”, dijo el presidente dominicano.

Abinader, entre risas, contó una anécdota de cómo tuvo que sacar parte del dinero que tenía ahorrado en su cuenta para comprar una bicicleta que anhelaba, y como broma dijo a los jóvenes que no tomaran esa parte como ejemplo.

“Ahora lo que digo, ahora no lo deben de seguir, porque ya a finales de los años setenta, yo quería comprar una bicicleta, y ustedes saben que mi papa no era muy dadivoso, no era muy esplendido y era una bicicleta ‘Chopper’ de esa de tres cambios, entonces tuve que tomar parte del dinero en la Asociación Cibao para comprar la bicicleta… eso no, no es un buen ejemplo”, dijo el mandatario al recordar el episodio de su adolescencia.

Confesó que aún guarda como recuerdo el plástico de la primera tarjeta de esa cuenta de ahorro.

“Pero sí tengo ese cariño porque la primera tarjeta, la primera tarjeta que tenía, pues yo todavía la conservo, de los primeros ahorros que recuerdo tía Josefina, nos los deposito a mí y varios de sus sobrinos”, dijo.

Expresó que “este es un aporte importante al desarrollo arquitectónico y urbano de la ciudad de Santiago, con una edificación de vanguardia, diseñada en base a conceptos de la arquitectura sostenible, la accesibilidad y el criterio inclusivo”.

"Gracias por su gran trabajo y dedicación en todos estos años al servicio de su país", insistió.

El mandatarió felicitó a los propietarios de la Asociación por el trabajo realizado y extendió el apoyo del Gobierno a la entidad bancaria.

“Sigan trabajando por mejorar cada día nuestra patria y dar posibilidades y oportunidades a tantos dominicanos y dominicanas. No paren nunca. No desfallezcan. Cuentan para con todo su gobierno para conseguirlo“, puntualizó Abinader.

La nueva sede corporativa de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) tuvo una inversión de RD$1,600 millones. Allí el presidente destacó que esta obra certifica la confianza de tantos actores económicos en el futuro de la economía dominicana.