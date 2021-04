Abinader y la reelección

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

Continuismo, reelección y cuatro años más son expre­siones que suelen provocar mareas altas que arreme­ten contra las primeras ges­tiones administrativas de cualquier presidente en Re­pública Dominicana.

Algunos presidentes, inclu­so, se han dejado seducir por esas olas.

El actual presidente Luis Abinader había logrado durante sus ya ocho me­ses de gobierno mante­nerse lejos de las aguas re­eleccionistas, y no tener en su mente la posibilidad de competir de forma con­secutiva por el poder en el periodo 2024-2028.

Sin embargo, hace solo al­gunos días el tema ha vuel­to a resurgir y no solo entre las conversaciones trivia­les de los ciudadanos, sino también entre las filas del Partido Revolucionario Mo­derno (PRM), organización política a la que pertenece el gobernante.

Según su compañero de partido y ministro de Educa­ción Superior, Ciencia y Tec­nología (Mescyt), Franklin García Fermín, la Comisión Política del PRM está con­templando modificar los es­tatutos para facilitar una eventual reelección de Abi­nader.

Dentro de sus estatutos in­ternos se establece el artícu­lo 101 que dice: “Hasta tan­to el Partido Revolucionario Moderno (PRM) convoque un congreso para debatir el tema de la reelección pre­sidencial, la misma estará prohibida”.

En conversación con Listín Diario, esta semana, Eddy Olivares, presidente de la Comisión de Reforma Esta­tutaria de esa organización política, reveló que en ma­yo se presentará al máxi­mo organismo la propuesta de reformulación de los 137 artículos de sus estatutos in­ternos, incluyendo el tópico de la no repostulación presi­dencial.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez en que a Abinader le llueven los guiños sobre el continuismo “en la silla”.

El pasado 27 de febrero, a su llegada al Congreso Na­cional para realizar su pri­mera rendición de cuentas al país, decenas de perso­nas le esperaban en las afue­ras con pancartas y con el le­ma “cuatro años más” como consigna.

Otro momento en el que el jefe de Estado sintió el olea­je reeleccionista fue luego de concretarse los cien prime­ros días de gobierno, cuan­do el tema de la repostula­ción volvió a comentarse en algunos medios de comu­nicación, pero no fue hasta el miércoles 25 de noviem­bre del pasado año cuando el mismo mandatario paró las aguas al responder: “La Constitución permite cua­tro años más, pero yo no he pensado un solo día en es­tos 101 en reelección”, ante la pregunta de sí optaría por cuatro años más.

Abinader se refirió al tema durante un programa espe­cial televisado para rendir un informe sobre sus prime­ros 100 días de gestión, en el que también dijo que esta­ba concentrado en cumplir con lo que había prometido y que luego “las circunstan­cias y el tiempo” dirán si op­tará por una repostulación presidencial, al recordar que la Constitución de la Repú­blica se lo permite en la ac­tualidad.

“Aquí lo que tenemos es que blindar la Constitución pa­ra quitar ese temor y llevarle tranquilidad a este país”, ad­virtió el presidente.

En otra oportunidad, marzo del 2018, el actual mandata­rio afirmó que la reelección y el continuismo han dejado “una estela histórica de trau­mas y calamidades de todo tipo para el país”.

Precisó también que en los últimos años la República Dominicana ha tenido gran­des déficits fiscales provoca­dos por las reelecciones pre­sidenciales, causando serias lesiones a la salud de la eco­nomía.

Más tarde, en julio de ese mismo año, Luis Abinader consideró como “temeraria, irresponsable y peligrosa pa­ra la paz pública la acción de quienes mandan a promo­ver la reelección”.

Contra ola reeleccionista

En otras ocasiones, también desde la oposición, Abina­der había dejado claro su postura sobre el tema.

En mayo del 2015, por ejemplo, el entonces candi­dato presidencial del PRM sostuvo que “los proyectos reeleccionistas afectan el desempeño del gobierno”.

CLAVES

Críticas.

Luis Abinader tildó la modificación impulsa­da por el PLD para res­tablecer la reelección como un “pacto por la impunidad”.

Inmundicia.

Posteriormente, en ju­nio de 2015, acotó que Danilo Medina había convertido el Congre­so Nacional en una “in­mundicia” por la forma en la que se aprobó la reelección.

Perversa.

Lamentó que Medina incumpliera su jura­mento ante la Asamblea Nacional de que respe­taría y haría respetar la Constitución, ya que la reelección es “perversa y dañina”