Mario Fernández dice expresó simpatía por Abinader pero alega eso "no implica subordinación ni condicionamiento"

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

“Yo en algún momento exprese públicamente que tenía una simpatía, pero eso no quiere decir subordinación y condicionamiento al momento de tomar una decisión”. Las palabras son del nuevo miembro de la Cámara de Cuentas, Mario Fernández Burgos, quien durante la campaña electoral pasada publicó una serie de tuits a favor del hoy presidente Luis Abinader.

Fernández Burgos, quien desde la revelación de estos tuis ha sido cuestionado por la opinión pública, expresó que nunca ha borrado esas publicaciones y que no se trata de afinidad, sino de “simpatía”.

“No es afinidad (con el gobierno) yo en algún momento expresé públicamente que tenía una simpatía… Nunca he borrado un tuit, nunca he borrado ninguna de mis publicaciones, todas son públicas, pueden acceder a ellas en cualquier momento”, indicó el nuevo miembro del órgano fiscalizador.

Además, dijo que más allá de su “simpatía” su compromiso con la Constitución y las leyes impedirá cualquier tipo de lineamiento.

“No hay ninguna posibilidad de que eso suceda (una labor parcializada) porque en primer lugar yo soy un hombre de fe y temo a Dios y a él yo no le puedo quedar mal y en segundo lugar a la ciudadanía que sabe la trayectoria que he transitado durante los últimos 10 años y como he marchado, como he reclamado institucionalidad, justicia y derechos y por consiguiente esos compromisos me obligan a aplicar la Constitución y las leyes en todo momento”, dijo Fernández Burgos mientras respondía a los periodistas sobre los cuestionamientos realizados por sus post en la red social.

En ese sentido, al ser cuestionado sobre se inhibiría en caso de tocarle evaluar algo relacionado al Partido Revolucionario Moderno (PRM) o al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fernández Burgos dejó claro: “No tengo razones para inhibirme en ningún sentido”.

El nuevo miembro de la Cámara de Cuentas fue juramentado este jueves en el Senado de la República junto con las otras cuatro personas que componen el pleno del órgano fiscalizador.