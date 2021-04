Director de la PN y obispos abordan retos de cambios

Santo Domingo, RD

El director general de la Policía, mayor general Edward Ramón Sánchez González y una comisión de la Iglesia Católica, en­cabezada por el Arzobispo Metropolitano, monseñor Francisco Ozoria, se re­unieron ayer en una jor­nada orientada a analizar los retos que enfrentará ese cuerpo de orden pú­blico con miras al proce­so de transformación em­prendido.

En el encuentro, que tuvo lugar en el despacho del director de la institu­ción policial, también fue­ron tratados diversos as­pectos relacionados con la seguridad social y la convi­vencia pacífica.

Además de monseñor Ozoria, en la reunión par­ticiparon los sacerdotes Benito Ángeles, José A. Durán, Jesús Castro, San­tiago Rodríguez, Faustino Burgos, el padre Catalino Tejada y el diácono Julio Reyes.

El director de la Policía mnifestó su agradecimien­to por la visita de los obis­pos y el apoyo que recibe la institución en estos mo­mentos de transformación.

Espaldarazo a la Policía

“Quiero expresar mi agradecimiento a mon­señor Ozoria y, a través de él, a todos los obispos y la Iglesia Católica en su conjunto, por esta vi­sita que interpreto como un espaldarazo en estos momentos de transfor­mación que vive nuestra Policía Nacional”, dijo el mayor general Sánchez González.

Dijo que se necesita­rá del apoyo de las igle­sias Católica y evangélicas y “todos los sectores sa­nos de la sociedad para los cambios profundos que se realizan en la Policía”.

Los obispos le expre­saron a la autoridad poli­cial que respaldarán cual­quier iniciativa que ayude a transformar a la Policía, en la búsqueda de tener mejores agentes. El go­bierno del presidente Luis Abinader ha puesto en marcha una reforma poli­cial que aspira a cambios en la cultura institucional e impulse la profesionali­zación de los servicios que los agentes deben ofrecer a la ciudadanía, ante la inseguridad que afecta al país.

El mandatario ha dicho que “sin ley no hay seguri­dad, sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia...”