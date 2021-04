Feminicidas se encontraban bajo los efectos del alcohol, según testigos y autoridades policiales

Ricardo Santana

Santiago, RD.

“Estaba borracho y la maté, me contaron muchas cosas de ella, pero la Policía no me va agarrar”, cuentan testigos que profirió Delvis Bello decía antes de ultimar a su pareja y luego herir a una vecina y un adolescente de 14 años el pasado domingo en el sector de Villa Liberación, de Bonao.

La víctima es Sarah Reynoso García, de 37 años, la cual falleció en el hospital traumatológico profesor Juan Bosch, del Pino, de la Vega, tras sufrir varias heridas mortales con un machete.

En tanto, que el victimario es Delvis Bello, el cual al cometer el hecho huyó y es buscado por la Policía.

La mayoría de los hombres que han matado a sus parejas sentimentales en Santiago y la zona del Cibao y luego se suicidaron, se encontraban bajo los efectos del alcohol, según cuentan testigos y autoridades policiales.

Hace cuatro meses, Wandy Medina, de 24 años ultimó a tiros a su compañera sentimental Yolanny Rodríguez, de 23, en una calle frente al parque de la Corporación de Zona Franca Víctor Espaillat Mera, de Santiago, donde ambos trabajaban y luego se suicidó.

Cuentan algunos de sus vecinos y compañeros, que antes de matarla, consumió muchas bebidas alcohólicas, se reunió con personas y que le dijo “que ultimaría a su pareja y se iría detrás de ella, porque le habían contado muchas cosas que a él resultaban increíbles.

Luego la asesinó y después se quitó la vida de un disparo en la sien(la cabeza) y las investigaciones de las autoridades y de los testigos, demuestran que los comentarios eran mentirosos.

La quiero y la amo pero tendré que matarla

El 28 de marzo pasado Persio Ovalles, de 56 años, mató a tiros a su ex pareja Lourdes Altagracia Mejía, de 42 y a su vez, hirió a su hijo Eliberto de los Santos Cruz, de 21 años en la comunidad de Ceiba de Madera, del Distrito Municipal, de San Víctor, Moca, provincia Espaillat.

Lo que dijo el hombre ante de la tragedia

“En estado de ebriedad, dicen testigos que el homicida y suicida proclamo, que la amaba con locuras, pero por orgullo tenía que matarla y luego suicidarse, porque no aguantaba “el cuchilleo,(burlas de la gente).

Mato a dos de sus parejas, una de 12 años y otra de 30

El prestamista Darío Santana, conocido como (el cabo Daro), de 74 años, nativo de la comunidad de los Ciruelos, de Baitoa, provincia de Santiago, cumplía una condena de 30 años, por el homicidio de su pareja sentimental conocida como la China, en el sector el Ejido de Santiago.

Por ese feminicidio el recluso fue condenado a 30 años de prisión, pero hace cinco meses murió de Covid-19 en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, de Santiago.

Cuentan personas que hablaron con él que antes de asesinarla consumió mucho alcohol y que dijo ella era su amor, pero que la mataría.

Su primer feminicidio hace años que lo cometió en un barrio de la capital con una adolescente de 13 años embarazada, la cual era su pareja sentimental.

Otros reclusos salieron infectados de coronavirus, pero solo él murió en el hospital regional José María Cabral y Báez de Santiago.

También era responsable de al menos otros tres homicidios.

Las feministas

La Coordinadora de Mujeres del Cibao y el Movimiento Feministas Hermanas Mirabal, dijeron que muchos de los feminicidios pueden evitarse, porque los homicidas antes de cometerlos ingieren bebidas alcohólicas y comentan sus planes con sus amigos y personas.

Asimismo, pidieron a las autoridades que tomen acciones concretas para detener la violencia de género y los asesinatos en contra de mujeres indefensas.