Dirección General de Presupuesto: “No entendemos por qué JCE no ha transferido dinero a los partidos”

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El director General de Presupuesto, José Rijo Presbot, informó que cada mes le ha ido entregando por cuotas las partes a la Junta Central Electoral (JCE) que le corresponde a los partidos pero que “no entiende” la razón por la cual el órgano electoral no ha repartido los recursos económicos a las organizaciones políticas.

“Cada mes a la JCE se le ha entregado la doceava parte de los 630.2 millones como establece la ley No. 237-20, de PGE 2021, no entendemos por qué la JCE no le ha transferido a los partidos los RD$52,516,666.67 millones puesto cada mes en cuotas”, fue lo dicho por Presbot en conversación con reporteros de LISTÍN DIARIO.

Recientemente el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, explicó que estaba esperando que se produzca la liberación total de los recursos, los 1,260 millones como lo había dispuesto el Gobierno Dominicano y no solo la mitad como aún está estipulado en el presupuesto.

“Si no hay una modificación a la ley de PGE 2021, no tengo competencia para asignar sobre el fondo para partidos más allá a lo establecido”, fue lo respondido por el director de presupuesto sobre ese tema. Hasta el momento, en ninguna de las cámaras legislativas del Congreso Nacional se ha presentado una propuesta para modificar la ley de Presupuesto y permitir la liberación total de los fondos, a pesar del visto bueno del Gobierno.

El Poder Ejecutivo dispuso inicialmente la asignación de 1,260 millones de pesos para ser repartidos entre los partidos políticos, sin embargo en octubre del año pasado el presidente de la República, Luis Abinader anunció que propondría al Congreso Nacional rebajar el 50% de la cuota que reciben los partidos políticos, ya que este año no era uno electoral y así usaría esos recursos para la construcción de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el municipio Santo Domingo Este pero que eso se realizaría con el consenso de los partidos políticos y la JCE.

A pesar del rechazo de la mayoría de los partidos, de acuerdo con el presupuesto general del Estado de este año, solo se destinaron RD$630,200,000 a las organizaciones políticas, mientras que la otra mitad aparece con la categoría de “no aplicar”.

A finales del mes de enero, el pleno de la JCE le envió una carta a la Dirección General de Presupuesto solicitando la liberación total de esos recursos, a lo que la institución gubernamental respondió que ellos no tenían la “potestad” para hacerlo.

Varios días después, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza dijo que el Gobierno se acogerá a la solicitud de la Junta Central Electoral de mantener sin recortes a la distribución de los fondos de los partidos políticos y que no entraría en disputa con estos.

Los partidos aun esperan por los fondos

Mientras los fondos se deciden, los partidos políticos aún siguen a la espera de que la JCE reparta los recursos económicos para realizar sus actividades presupuestadas para este año. Tanto el líder del Foro Permanente de Partidos Políticos (Fopppredom), José Francisco Peña Guaba y el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, han expresado que esto es un plan “para mermar las labores de los partidos políticos y fomentar el bipartidismo”.

“Es una situación económica sumamente difícil, no hay duda que hay el plan de ahogar al sistema de partidos, y en eso participan altos funcionarios que lo tienen como meta fundamental de sus vidas”, exclamó Perdomo.

La Ley 33-2018 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, establece que el 80% de los recursos asignados por el Poder Ejecutivo para ser repartidos entre los partidos políticos será redistribuido en partes iguales entre los partidos que sobrepasen el 5% de votación en la última elección.

De acuerdo el reglamento 01-2021 de la JCE que establece que solo el PRM y el PLD quedaron designados como partidos mayoritarios, mientras que la Fuerza del Pueblo quedó como partido minoritario al alcanzar un 4.54%, en combinación con los dos niveles electorales que fueron disputados en la última elección del cinco de julio, congresual y presidencial.

Según ese criterio, el PRM quedó con un 44.95%, el PLD con un 32.30%, designando la JCE esos dos partidos como los únicos mayoritarios.