Foro Socioeducativo también se opone a suspensión de la normativa 09-15 del Mescyt

El Foro Socioeducativo se solidarizó con las declaraciones emitidas por un grupo de profesores y profesoras universitarias de la Academia de Ciencias de la República Dominicana que se opone a la suspensión de la aplicación de la Normativa 09 – 15, contenida en los acuerdos del Pacto Nacional de la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014 – 2030).

La entidad detalla que en el numeral 5.1.6, de ese pacto contempla “Implementar, con carácter obligatorio, una prueba de ingreso validada para los programas de formación de docentes, la cual debe de medir si los estudiantes poseen los conocimientos, la vocación y las habilidades requeridas para iniciar a nivel terciario en el área del magisterio”.

El Foro Socioeducativo solicitó al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), tomar en cuenta todos los elementos que permitieron la formulación de la Ordenanza 09-15 y no actuar con premura y desconocimiento de las posiciones que se están externando sobre la situación

También solicitó “retomar los acuerdos consignados en el Pacto para la Reforma Educativa; seguir haciendo los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad de la educación y ofrecer a los futuros docentes el apoyo necesario para lograr las competencias requeridas; convocar a un diálogo nacional a las universidades, al Ministerio de Educación, ISFODOSU, INAFOCAM e instituciones educativas del país, para tratar de buscar una solución a lo que más conviene”.

Otro requerimiento al Mescyt es “ampliar y fortalecer un sistema de nivelación con la rigurosidad que requiere los niveles identificados en el diagnóstico que sirvió de base para elaborar las pruebas, los niveles indicados por la END, el Pacto educativo y en la UNESCO, que posibilite elevar el nivel de egreso de los Centros de Nivel Secundario”

Sabiendo de la importancia de la Ordenanza O9 – 15, dice el Foro socioeducativo que su interés es apoyar y colaborar para seguir mejorando la calidad de la educación en nuestro país.

El documento está firmado por el Foro Socioeducativo y sus integrantes la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO – República Dominicana; Misión Educativa Lasallista (De La Salle); Fundación Inicia; Centro Cultural Poveda; el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISESP); la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Plan Internacional; Word Vision; Fe y Alegría; Fundación Sur Futuro; Universidad Iberoamericana (UNIBE); Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC); EDUCA; Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). También lo firman Radhamés Mejía (Asesor del Foro Socioeducativo); Miriam Camilo (Asesora de la Misión Educativa Lasallista); Centro La Salle – Hno. Alfredo Morales y Alianza CIF Poveda.

Reproducimos el planteamiento de la Academia de Ciencia

“Consideramos necesario que se le dé a la implantación de este nuevo sistema de formación docente, establecido por la Ordenanza 09 –15, el tiempo requerido para poder evaluar los resultados de los programas ofrecidos a su amparo, por lo menos hasta ver el comportamiento de sus egresados en los concursos organizados por el Ministerio de Educación para reclutar profesores, y llevar a cabo una evaluación científicamente rigurosa sobre el dominio de las competencias que se espera tengan los egresados al concluir su formación profesional. Hasta que se tengan las evidencias de la eficiencia, o no, de la calidad, o no, de este nuevo sistema de formación de maestros, consideramos que se debe de mantener lo establecido en la Ordenanza 09-15. El sistema anterior demostró su ineficiencia durante los largos años en que estuvo vigente y dio como resultado que el 70% de los egresados no demostraba tener las competencias y el perfil requerido por el Ministerio de Educación para desempeñar la función docente. Este nuevo sistema todavía no ha tenido tiempo suficiente para ser debidamente evaluado. Merece que se le dé la oportunidad”.