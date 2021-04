Abogado de uno de los policías caso Villa Altagracia: No se ha podido determinar que estuvieran presentes en el lugar

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

Al concluir el conocimiento de la medida de coerción contra los actualmente ex miembros de la Policía Nacional acusados de ultimar a los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, el abogado de uno de los implicados indicó que la medida de un año de prisión preventiva fue dictada contra todos por la presión mediata.

Yery Castro, defensor del ex raso Anthony Castro Pérez, dijo que aunque no interfiere en la decisión de la jueza Sugeldi Rosario Mena, la misma no debió emitir igual sentencia a todos los imputados ya que no comparten el mismo vínculo en el proceso.

“Lamentamos que la ciudadanía y la presión mediática y el morbo genere la necesidad de emitir una decisión en la misma condiciones a todos los imputados cuando todos no tienen el mismo vínculo con el proceso”, dijo el abogado.

Aseguró que debido a la mascarilla y gorras que portaban los policías no se ha podido determinar que estaban presentes en el lugar donde se produjeron los disparos, por lo que en un juicio no se le aplicaría responsabilidad penal.

“La mayoría de gente que están ahí salió a un servicio, a escucha de la radio de la Policía, no salieron por su cuenta y estaban debidamente uniformados todos de manera correcta y no se ha podido determinar, con mascarilla y gorra, que ninguno de ellos estuviera presente exactamente el lugar donde se produjeron los disparos, en ese sentido no habrá manera en un juicio de sostener responsabilidad penal en contra de ellos”, concluyó.

Sostuvo además, que Antony Castro no tenía su arma cargada en el momento de producirse los disparos.

Este viernes, la jueza Sugeldi Rosario Mena, dicto un año de prisión preventiva, tal como había solicitado el ministerio público, contra todos los implicados, además de declarar el caso complejo.

El exsegundo teniente Victorino Reyes Navarro y el excabo Norkys Rodríguez Jiménez, deberán cumplir la medida en la cárcel de Operaciones Especiales. Mientras que el exsargento Domingo Perdomo Reyes, el excabo Ángel de los Santos, los exrasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solís, la cumplirán en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega.