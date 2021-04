Qué es la difteria y cómo afecta en los niños

Yadimir Crespo

Santo Domingo, RD

El país se encuentra en alerta epidemiológica ante un brote de difteria que ha provocado la muerte de al menos ocho niños y adolescentes, de 10 que han sido ingresados en el hospital Infantil Robert Reid Cabral en lo que va del año.

La situación, abordada además en el Senado durante la sesión de este jueves, provocó que el Ministerio de Salud Pública emitiera una alerta epidemiológica ante la ocurrencia de casos.

A pesar de que se requiere aplicar tres dosis a los pequeños antes de cumplir el año, más refuerzos a los 18 meses, muchos padres se descuidan y no completan el esquema de vacunación para inmunizar a los niños. ¿Qué debe saber sobre esta enfermedad que ha resurgido y se expande en el territorio nacional?

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la difteria es una enfermedad infecciosa que infecta principalmente la garganta y las vías respiratorias superiores, y produce una toxina que afecta a otros órganos.

Esta infección se transmite fácilmente de una persona a otra, ya sea a través del contacto físico directo, de la inhalación de las secreciones aerosolizadas por tos, estornudos de individuos infectados o, incluso, por medio de tejidos u objetos contaminados.

Síntomas

Entre los síntomas de la enfermedad se encuentran dolor de garganta, fiebre baja y glándulas inflamadas en el cuello, y la toxina puede, en casos graves, causar miocarditis o neuropatía periférica.

Los signos de esta infección suelen manifestarse entre 2 y 5 días después de haberse contagiado, afectando desde forma leve hasta grave.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que en los casos de gravedad, la bacteria genera un producto tóxico (toxina) que da lugar a una espesa placa gris o blanca en el fondo de la garganta, placa que a veces, al bloquear las vías respiratorias, dificulta la respiración o la deglución y también puede provocar una tos seca.

Además, la hipertrofia de los ganglios linfáticos puede causar la hinchazón de una parte del cuello.

¿Cómo se trata la difteria?

La OMS presenta en su página web que para tratar esta infección se administra una solución de antitoxina diftérica por inyección intravenosa o intramuscular. También se administran antibióticos para eliminar la bacteria, poner fin a la producción de toxina e impedir el contagio de otras personas.

¿Se puede prevenir?

Según la OMS y la OPS, la difteria es mortal en 5 - 10% de los casos, con una tasa más alta en niños pequeños. Sin embargo, la vacunación ha reducido drásticamente las cifras de mortalidad y morbilidad por difteria y es que la enfermedad se puede prevenir si se completa adecuadamente el esquema de vacunación.

La OMS recomienda una serie de vacunación primaria de 3 dosis con difteria que contenga la vacuna seguida de 3 dosis de refuerzo. La serie primaria debe comenzar tan pronto como 6 semanas de edad con dosis posteriores dadas con un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis.

Las 3 dosis de refuerzo deben administrarse preferentemente durante el segundo año de vida (12-23 meses), a los 4-7 años y a los 9-15 años de edad. Idealmente, debe haber al menos 4 años entre dosis de refuerzo.

Las autoridades sanitarias recomiendan a quienes no se han vacunado contra la difteria, no completaron sus refuerzos o no están seguras de haber completado su esquema de vacunación, a acudir a los puestos de vacunación nacional.

Sepa más

La vacuna se administra normalmente en combinación con otras vacunas como la vacuna DTwP/DTaP o la vacuna pentavalente. Para adolescentes y adultos, el toxoide difteria se combina con frecuencia con toxoide del tétanos en menor concentración (vacuna Td).

En los países endémicos de la difteria, como es el caso de República Dominicana, la infección ocurre principalmente como casos esporádicos o en pequeños brotes, como en esta ocasión.