Botello califica de "simuladas" las disculpas de Alfredo Pacheco

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Tras el altercado ayer entre el presidente de la Cámara de Diputados y el legislador Pedro Botello, el primero pidió excusas públicas a la población y el segundo dijo que estas eran "simuladas".

El enfrentamiento entre ambos diputados continúa, pero las aguas aparentan estar más calmas. Alfredo Pechaco, presidente de la Cámara de Diputados, pidió disculpas públicas, pero no directamente a Botello.

"Uno lamenta cuando tiene que ser parte de un incidente tan feo como se dio el día de ayer. Fue error mío, que me deje llevar y lo admito públicamente que me deje llevar a ese terreno. Como ser una humano no soy perfecto. Le pido disculpas al país, se que hay gente que me va a disculpar y otros que no. También le pido disculpas a los diputados", expresó Pacheco.

No obstante, en ningún momento se refirió puntualmente al diputado Pedro Botello, con quien tuvo el encontronazo en la sesión de ayer, donde volaron improperios de ambas partes.

De su lado, Botello dijo que lo que intentó hacer Pacheco con las disculpas fue "enmendar una situación que difícilmente borre en su carrera política" así como el calificar como "cuatreros" a los manifestantes que buscan la liberación del 30 por ciento de los fondos de pensiones y al "jefe de la banda".

"Yo no me doy satisfecho a su excusa simulada. Fue una excusa política, simulada, para ver como baja presión por un comportamiento y conducta que si ha sido reiterativa. Dio excusas simuladas pero no se refiere al jefe de la banda, no pide excusas al jefe de la banda", criticó Botello.

Y en ese orden, mencionó algunas situaciones donde Pacheco ha tenido conductas inapropiadas y argumentó el por qué no tendría que pedir excusas.

"Igual que el podría similar excusas, pero que tipo de excusas tendria que pedir, yo lo que dije fue que nunca he sido sometido por corrupción, nunca he apedreado el Congreso y nunca le he tirado tiros al congreso, como lo hizo el en el año 2003 para conseguir una posición. Yo estaré en los caminos que el quiera para yo mantener el 30 por ciento al final", manifestó Botello.