En Navarrete 35 centros educativos iniciaron clases semipresenciales

Lenin Ramos y María Jiménez

Santiago, RD

Unos 35 centros educativos iniciaron las clases semipresenciales en dos localidades del municipio de Navarrete, provincia de Santiago, donde se tomó en cuenta el bajo índice contagios del covid-19.

El acto de apertura se realizó en la escuela Ceferino Cabrera, en Villa Bisonó Navarrete, donde estarán funcionando 32 centros bajo esa modalidad, mientras en Sabana Iglesia funcionarán tres.

La directora provincial, Marieta Díaz, explicó los detalles y el protocolo que se llevará a cabo en estas escuelas.

Los protocolos que se pondrán en marcha son los diseñados por la mesa técnica del Minerd, compuesta por la referida institución y Salud Pública. Dicho proceso tiene previsto el distanciamiento recomendado, el uso de mascarilla y desinfectante.

Los estudiantes que estarán asistiendo a estas clases presenciales son los tres primeros grados de nivel inicial y el último nivel de secundaria. El horario establecido es de 8:00 a 10:00 de la mañana y de 3:00 a 5:00 de la tarde.

Para la asistencia semipresencial, los padres deben firmar una carta de consentimiento que libera de responsabilidad por cualquier situación de contagio a las autoridades educativas. Por esta razón, Francisco Luna, padre de dos niños que estudian en el mencionado centro, aseguró mantenerse pendiente de todo este proceso.

“Yo estaré observando el proceso de cerca; al primer imprevisto, me llevo los niños. Con la salud de los niños no se juega. He visto improvisación por parte del Ministerio de Educación, lo que puede traer inestabilidad”, expresó Luna.

También manifestó que el Ministerio de Educación no fue lo suficientemente claro con las primeras instrucciones que se dieron a los padres, y más adelante cambiaron.