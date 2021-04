Jack Veneno era el campeón mundial de todas las clases sociales

Santo Domingo, RD

La sociedad dominicana está de luto por la muerte de su “campeón de la bolita del mundo”, Rafael Sánchez (Jack Veneno) y así lo expresan religiosos, políticos, artistas, especialistas de diferentes ramas, la pareja presidencial, pero sobre todo esas generaciones marcadas por las más de dos décadas en el que el “héroe” encabezaba la cuadra técnica.

Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de La Altagracia, eleva sus plegarias por el descanso del alma del campeón de la lucha libre.

“Presento ante Dios Todopoderoso mis plegarias por el eterno descanso del "Campeón” de la bolita del mundo, Jack Veneno, un icono de la cultura dominicana, un luchador del ring y de la vida. Paz a su alma y el consuelo a sus familiares en la esperanza de la resurrección”.

Un cáncer de páncreas acabó con la vida del protagonista del gran espectáculo cultural y deportivo de los años 70, 80 y parte de los 90, junto a su contendor José Manuel Guzmán “Relámpago Hernández”, ya fallecido y líder de la cuadra ruda.

El presidente Abinader pide descanso para el campeón. La República Dominicana pierde una de las figuras más emblemáticas del deporte nacional. Lamento mucho la muerte de Jack Veneno, quien hizo vibrar de emoción a miles y miles de dominicanos. Mis condolencias a sus familiares. ¡Descansa en paz campeón!

La primera dama Raquel Arbaje, dice que Jack Veneno ocupa un lugar especial en el corazón de su familia.

“Los dominicanos y las dominicanas despedimos hoy con tristeza a una de las figuras más queridas del país, Jack Veneno, el Campeón de la Bolita del Mundo…Su fallecimiento trae a mi memoria las tardes en que me sentaba frente al televisor en la sala de mi abuela para ver la lucha libre. ¿Alguien más recuerda su enfrentamiento con Puño de Hierro? Fue pura emoción… Así debemos recordarlo: como un ser humano que nos regaló grandes momentos vividos en familia. En nombre de la mía, le envío un abrazo solidario a su familia y amigos. Él ocupa un lugar especial en el corazón de todos nosotros”.

Su hijo Jack Michael Sánchez

Sus hijos cumplieron el mandamiento bíblico de honrar a su padre y así lo expresó Jack Michael Sánchez. “A Dios las gracias por permitirme honrarlo, cuidarlo y ponernos al día en todos los puntos de nuestra relación padre/hijo, despedirte y verte salir de la casa sin vida duele y duele mucho papi, pero sabemos que estás con tu creador y que tu Jesús amado té recibe en amor”.

“Papi no me quedo con nada pendiente entre tú y yo, sí me queda la satisfacción de haberte cuidado y acompañado durante esta ardua batalla, que para los terrenales acaba aquí, pero para los que hemos creído, la verdad es que sabemos que retornas a casa a descansar. Campeón te despido con un hasta luego y con la bendición de que un hombre como tú, tan amado y querido Dios lo eligiera para ser mi padre. Te amo papá y vuela alto campeón”, escribió en Instagram.

El Club Atlético Licey lamenta el fallecimiento de Jack Veneno “El Campeón de la Bolita del Mundo”. Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares y al pueblo dominicano por la partida de uno de los iconos más emblemáticos del deporte nacional. EPD Rafael Antonio Sánchez”.

Tony Raful habla del ídolo hijo de Doña Tatica

Un ídolo de adolescentes y niños. Maravillas del músculo y la fantasía. Campeón de “la bolita del mundo”. La farsa fue divertimiento. Lo sabíamos. Faltaba un héroe y lo fabricamos, la historia estaba detenida. Y "Jack Veneno" apareció, el hijo de doña Tatica, querido por todos” escribió el poeta Raful, quien es embajador en Italia.

Tony Peña Guaba

El coordinador de políticas sociales del Gobierno, Tony Peña Guaba, también la menta la muerte del campeón de la lucha libre. “Despertar con la noticia que ha muerto el amigo Jack Veneno nos llena de tristeza, porque para todos los que fuimos jóvenes o niños en los años 70 y 80 su figura se convirtió en una especie de héroe. Campeón que Dios te de la vida eterna y mi más sentido pésame a tu familia”.

Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud: “Descansa en paz campeón, tu historia permanecerá en muchos corazones. Manos palma contra palma”.

El dirigente político Vinicio Castillo Semán: “El impacto de Jack Veneno en la niñez y juventud fue inmenso. Yo peleaba casi todos los días con los amigos del barrio, sector Palacio Bellas Artes. Y tome Forty Malt por muchos años. Un Brazo de Poder en cada cucharada “ . Como decía el campeón en un anuncio TV”.

El ministro de Industria y Comercio Víctor Ito Bisonó: “Jack Veneno contra Relámpago Hernández, enjaulados y a tres caídas, parque Eugenio María de Hostos. Siempre estará presente en el recuerdo de nuestra generación. Un referente del deporte y el sano entretenimiento. Hasta siempre campeón de la bolita del mundo. Descansa en paz!

La exvicepresidenta Margarita Cedeño: “Que Dios otorgue el descanso eterno a nuestro querido Jack Veneno, ícono cultural erigido como héroe de toda una generación y “Campeón de la bolita del mundo”. ¡Descansa Campeón! Cómo te dije, conservo imborrables recuerdos de tu lucha libre, vividos junto a mi padre y hermano”.

El ministro de Turismo, David Collado. “Hoy se nos ha ido un grande del deporte y sobre todo querido por los dominicanos. Rafael Antonio Sánchez cariñosamente conocido como Jack Veneno, al que siempre recordaremos como el campeón de la bolita del Mundo y de todos los dominicanos”.