Director de la Policía sobre muerte de pareja en Villa Altagracia: “Todos los protocolos de actuación se violaron”

Santo Domingo, RD.

El director de la Policía Nacional (PN), Edward Sánchez González, indicó que todos los protocolos de actuación que enseñan a los miembros de esa institución se violaron en el asesinato de la pareja de esposos Elizabeth Muñoz y Joel Díaz, el martes de la semana pasada en Villa Altagracia.

Aseguró que los policías actuantes no depuraron el vehículo en el que estaba la pareja de esposos, no se les invitó a bajar los vidrios, identificarse, entre otros pasos a seguir.

“Todos los protocolos de actuación se violaron, no hay excusas es un hecho que nunca debió ocurrir, nunca estuvo en peligro la vida de los miembros”, dijo en una entrevista en el Informe, con la periodista Alicia Ortega.

Sánchez expresó que la orden que tenían los agentes de la Policía Nacional era detener un vehículo de color blanco que había cometido unos hechos delictivos en Bonao y por eso se dio alerta y se instaló un retén. Aseguró que la denuncia era una pasola robada.

“Cuando iniciamos las investigaciones nos dimos cuenta que se había cometido un exceso, no estuvo en peligro la ida de los policías, no estaba en peligro la vida de particulares, no hubo agresión a la patrulla, en ese caso al retén que estaba respondiendo a una alerta de unos robos que se habían producido. Se perseguía un vehículo blanco. Los datos que inicialmente recolectaron, porque habían personas que había ido a denunciar a la dotación de Bonao que un vehículo blanco con varios elementos le habían despojado de una pasola”, aseguró.

Sánchez González, indicó que el caso sigue abierto, donde se realiza una investigación paralela para aplicar una sentencia disciplinaria.

El director de la Policía Nacional informó que los testimonios que han arrojado la investigación serán públicos “prontamente” y que toda la responsabilidad interna de “superiores y miembros que actuaron será esclarecido”.

Elizabeth Muñoz y Joel Díaz, fueron asesinados el martes pasado por miembros de la Policía Nacional mientras se desplazaban en su automóvil, un Kia color blanco, tras regresar de una vigilia cristiana.

Por esta muerte la Policía suspendió a César Martínez Lora, Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomo Reyes, Norkys Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solís.

Más adelante Luis Abinader pidió al ministro de Interior y Policía Jesús “Chu” Vásquez la cancelación de los involucrados en el hecho.