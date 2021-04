Iglesia llama a la "fraternidad universal" en una sociedad colmada de violencia e intolerancia

Redacción digital

Santo Domingo, RD

Un llamado a la fraternidad universal, a la amistad social y a la erradicación de la violencia fueron los temas “clave” en la intervención del padre Apolinar Castillo durante su alocución de la Quinta Palabra en el Sermón de las Siete Palabras.

“Quienes profesamos la fe, sentimos hoy la embestida febril de formas insólitas de agresividad, insultos, maltratos, descalificaciones y latigazos verbales con el fin de manipular nuestra conciencia para obligarnos a que pensemos como ellos”, manifestó.

En su discurso, Castillo señaló que “Tengo sed”, la Quinta Palabra extraída de Juan 19,28-29, hace referencia a la “sed espiritual de Cristo de salvar y hacer la voluntad de Dios”.

El sacerdote criticó a los medios de comunicación calificándolos como “especies de circuitos cerrados que facilitan la difusión de muchas informaciones y noticias falsas para fomentar prejuicios y odios”.

A lo largo del sermón, Castillo lamentó que “la persona ya no es tenida como un valor primario que hay que respetar y amparar, sobre todo cuando son pobres o discapacitadas, si todavía no son útiles, como los no nacidos, o si ya no sirven como los ancianos”.

Al finalizar su intervención, el cura hizo un llamado a la comunidad cristiana a “no perder los límites acudiendo a la difamación y a la calumnia”, y por lo contrario, “aportar a la fraternidad que el padre común nos propone”.

“Esa ha de ser también nuestra sed ante las actuales formas de agresividad (…), nos invita a reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras”, concluyó.