Director del COE pide la colaboración de la ciudadanía para evitar tragedias durante el asueto

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

Con un llamado al comedimiento y recordar que lo que se está conmemorando es la muerte, pasión y resurrección de Jesús, el director del Centro de Operaciones de Emergencias ( COE), Juan Manuel Méndez, explicó que desde hoy Jueves Santos unas 46,342 personas estarán en las calles para proteger la vida de los vacacionistas.

Méndez García, en el acto oficial de lanzamiento del operativo Compromiso por la Vida Semana Santa 2021, dijo que los distintos cuerpos que componen esa entidad estarán dando estricta vigilancia de los protocolos para evitar incremento de contagios del Covid-19. El operativo inicia a las 2:00 de la tarde y se extiende hasta el Domingo de Resurrección.

Para ello disponen de 3,101 puestos de socorro en playas y balnearios, tres helicópteros, 57 puestos de grúa, 21 embarcaciones, 107 inspectores del Coba, 18 puestos de atención a niños extraviados.

Indicó que esta es una Semana Santa atípica, por la pandemia, por lo que insistió en que hay que tomar en cuenta los protocolos, evitar incremento de los casos de coronavirus.

“El Estado necesita la colaboración de la ciudadanía” y para ello pidió no consumir alcohol antes, durante y después de conducir; usar el caso protector, en el caso de los motoristas; no exceder límites de velocidad y no usar el celular al volante.