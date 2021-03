Protocolo de distanciamiento se pierde dentro de los vagones del Metro

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

Las medidas de distanciamiento para evitar la propagación del covid-19 en el Metro de Santo Domingo es una tarea que se cumple con firmeza en el exterior, pero se pierde tan pronto los usuarios acceden a los vagones del concurrido medio de transporte.

El uso obligatorio de mascarillas, extensas filas con marcas para el distanciamiento físico y esperar que el personal que regula la cantidad de ciudadanos que ingresan a cada estación del metro de el paso, son algunas de las medidas que aún se mantienen y se deben cumplir antes de ingresar a las instalaciones.

Sin embargo, una vez dentro de cada vagón las estrictas reglas y el distanciamiento físico se pierden a medida que el metro avanza por cada estación

Desde la Mamá Tingó hasta el Centro de los Héroes y de la María Montez a la estación Concepción Bona, el metro traslada a cientos de usuarios que se amontonan como pueden para llegar a sus trabajos, hogares u otros destinos.

La situación empeora tan pronto arriban las “horas pico” que trae con ellas no solo el aumento de la población que demanda el servicio de transporte, sino también el incremento de las quejas.

“Aquí va todo el mundo pegao'”, “¿Cuál es el distanciamiento?”, “Eso asiento están vacíos y nosotros pegao'”, son algunas de las expresiones de indignación más frecuentes.

Asientos sin marcas

Recientemente varios de los vagones del metro han circulado si los stickers en los asientos, lo que ha dado pie a que los ciudadanos asuman que pueden ocupar nuevamente los lugares.

Sobre el particular, una fuente de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó a Listín Diario que la institución no ha flexibilizado las medidas de distanciamiento y que las señalizaciones fueron removidas por el deterioro.

“El protocolo de distanciamiento en los vagones del tren sigue igual, no han cambiado”, indicó el representante, al tiempo que enfatizó que las señalizaciones se colocarán nuevamente.

Largas filas

A pesar de que algunos usuarios toman rutas con reducido flujo de pasajeros, estos de igual modo deben permanecer en las filas externas aun cuando en el interior se les permite el paso.

“No veo la lógica de hacer una fila afuera que llega lejísimo y cuando se va a pasar la tarjeta, exoneran a uno de la fila”, narró Eva Espinal, usuaria diaria del Metro en dirección Juan Bosch- Centro de los héroes.

Espinal, dijo además que los miembros del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet) “no vigilan, ni controlan” si los ciudadanos abordan el tren correspondiente a su destino.

“No es verdad que si yo voy para el Centro de los Héroes, una dirección que no va ni un mosquito en la tarde, no me dejen pasar porque creen que es mentira, entonces ellos lo que tienen es que vigilar que si yo digo que voy para la feria, me monte en el de la feria”, aseveró con notable enojo.