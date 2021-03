El país, a un paso de entrar en lista roja por trata, según informe

Santo Domingo, RD.

El Informe sobre la trata de personas de 2020 dado por el gobierno de los Estados Unidos, establece que República Dominicana no satisface plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata, ya que no demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el informe anterior.

Indica que el Gobierno no informó sobre el resultado de las investigaciones de los casos de complicidad oficial en la trata, y hubo preocupación por la validez del número de víctimas identificadas, dadas las acusaciones de complicidad en la oficina del fiscal que llevaba los casos.

De igual forma señalan que las autoridades no tienen un presupuesto específico para la asistencia a las víctimas, ni un refugio a tiempo completo para ellas, no examinan ni remiten eficazmente a todas las personas vulnerables a los indicadores de la trata, y no se dispone de protecciones de inmigración para las víctimas.

El documento, que fue publicado esta semana, indica, que el gobierno condenó a menos traficantes que en años anteriores y dictó sentencias inadecuadas a algunos traficantes condenados, por lo que el país se encuentra en el listado de vigilancia del nivel 2, a un paso de entrar en la lista roja que representa el nivel 3.

Sin embargo establecen que en el país se están realizando importantes esfuerzos para lograr cumplir con las normas mínimas.

“El gobierno disminuyó sus esfuerzos de procesamiento; aumentó las investigaciones y los procesamientos pero disminuyó las condenas, y las denuncias de complicidad oficial en el tráfico obstaculizaron dichos esfuerzos”, establece el informe.

El informe dice que la Fiscalía General de la República informó que había iniciado 26 investigaciones en 2019, en comparación con 11 en 2018, 17 en 2017, 25 en 2016 y 15 en 2015. 22 procesamientos en curso que involucraban a 47 sospechosos, en comparación con cinco procesamientos con 14 acusados en 2018, 20 acusados en 2017, 40 acusados en 2016 y 49 en 2015.

De estas, el país logró condenar a cinco acusados por tráfico, lo que representa una disminución en comparación con las condenas de 22 acusados en 2018, 16 acusados en 2017, 13 en 2016 y 20 en 2015.

“Un tribunal condenó a un traficante a seis años de prisión y a los otros dos a tres años cada uno, y ordenó al traficante que pagara una indemnización a cada una de las tres víctimas. El tribunal de apelaciones confirmó un veredicto de culpabilidad en 2018 en un caso de trata, pero suspendió cuatro años y cuatro meses de la sentencia de cinco años”, indican.

Asimismo dicen que el gobierno no ha actualizado el estado de un caso de trata sexual de 2017 que involucra a oficiales de policía y miembros del Ejército.

“La unidad de lucha contra la trata de la Policía Nacional inició 35 investigaciones en 2019, frente a las 45 investigaciones de 2018 y las 83 de 2017. En octubre, la Policía colaboró con un organismo internacional de las fuerzas del orden en una redada en la que se arrestaron 11 presuntos traficantes”, aseguran.

El gobierno disminuyó sus esfuerzos de protección a víctimas. Las autoridades informaron de que habían identificado a 195 víctimas en 2019, en comparación con 96 en 2018, 102 víctimas en 2017 y 157 en 2016.