Milagros advierte a perremeístas sobre ‘mieles del poder’

Santo Domingo, RD

La directora de Ética e Inte­gridad Gubernamental, Mi­lagros Ortiz Bosch, aseguró que “el perremeísta que no esté dispuesto a servir al Es­tado, no puede servir a este gobierno”.

Las declaraciones de la funcionaria se dan luego de que se conociera un video donde la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Milagros Cruz, expresa que “sus horas están contadas para comen­zar a disfrutar del manjar del poder”, al referirse a los miembros del Partido Revo­lucionario Moderno (PRM) que todavía no han sido nombrados en el gobierno.

“Me veo en la obligación de transmitir este mensaje a la provincia de Monte Cris­ti, al poder no se va a dis­frutar de las mieles del po­der, al poder se va a servir y el perremeísta que no esté dispuesto a servir al Estado, tiene que saber que no pue­de servirle a este gobierno”, enfatizó al ser abordada en el Palacio Nacional.

Ortiz Bosch, quien ade­más es asesora del Poder Ejecutivo en materia de éti­ca, transparencia y antico­rrupción, no aclaró si se to­marán mayores medidas ante las declaraciones de la gobernadora provincial y se limitó a decir: “Ya están viendo lo que estoy hacien­do”, al preguntarle si habrá sanciones en torno al caso.

La directora de Etica dijo que hay conceptos impor­tantes que corregir “y co­rregir este concepto está en la obligación que éticamen­te me corresponde, se va a servir al ciudadano, a servir al poder, a servir al desarro­llo de la República Domini­cana”, enfatizó al describir cuáles son las funciones del servidor público.

Ortiz Bosch fue la pri­mera designada por el pre­sidente Luis Abinader, me­diante el decreto 325-20, el 16 de agosto pasado.

Al momento de esta de­signación, el presidente Abi­nader aseguró que se trata­ba de “un mensaje claro” para los funcionarios que conformarían su próximo gobierno.